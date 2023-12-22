РФ розраховує на втому Заходу: експерт розповів, навіщо Кремлю термінове захоплення Авдіївки

За словами аналітика Олексія Мельника, Кремль хоче переконати Захід у тому, що війна зайшла в глухий кут. Для цього Росія намагається впливати на громадську думку.

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Висока активність російських військ із наступом на Авдіївку зумовлена бажанням РФ показати, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Про це повідомив військовий експерт, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв'ю OBOZ.UA.

За його словами, російські генерали також хочуть рапортувати своєму начальству про "хороші новини" з фронту.

Експерт заявив, що Кремль хоче переконати Захід у тому, що війна зайшла в глухий кут. Для цього Росія намагається впливати на громадську думку.

"Якщо послухати останні заяви Орбана або нового прем'єра Словаччини, то вони якраз повторюють путінські наративи про провал українського наступу, безперспективність підтримки України тощо. Тобто ми бачимо, що ця російська тактика певною мірою працює", — сказав Мельник.

Він заявив, що дії Росії також можуть бути спрямовані на росіян, оскільки президент Володимир Путін, який йде на вибори 2024 року, хоче отримати додаткову легітимізацію. Щоправда, у РФ дедалі частіше виникають питання про кінцеву мету війни та її тривалість, оскільки великих успіхів на фронті в окупантів немає.

Мельник сказав, що є небезпека критичного скорочення військової підтримки від Заходу.

"Але оскільки є невизначеність щодо того, скільки ця війна триватиме, нам потрібно постійно мати на увазі, що в середньостроковій перспективі ситуація може змінюватися не на нашу користь", — сказав він.

Нагадаємо, що у звіті від 20 грудня аналітики ISW повідомили, що ЗС РФ пішли в наступ з трьох сторін на Авдіївку. Ворог стверджував, що незначно просунувся на південний захід від міста біля Первомайського, однак експерти не спостерігали візуальних доказів цього.