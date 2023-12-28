Из бюджета – 5 млрд гривен в день на армию. Почему бойцы ВСУ вынуждены сами покупать форму и оборудование

Украинские волонтеры каждый день стараются собрать деньги на амуницию, дроны, лекарства, топливо и прочие нужные для армии товары. В Минфине говорят, что проблема с финансированием ВСУ абсолютно непонятна, ведь денег достаточно. Фокус поговорил с военными и волонтерами, чтобы понять, насколько заявления властей отвечают реальности.

Украинцы стараются поддерживать армию, понимая исходящую от России угрозу. Уже давно ни для кого не секрет, что часть подразделений ВСУ обеспечиваются благодаря волонтерам. Каждый день они стараются собрать деньги на амуницию, дроны различных типов, приборы ночного видения, навигационные и оптические приборы, двигатели, батареи и аккумуляторы, а также лекарства и топливо.

Власти в лице министра финансов Украины Сергея Марченко заявляют, что проблем с обеспечением военных нет. Чиновник признался, что вообще не понимает, откуда она появилась и зачем скидываться на сборы. Каждый день, по его словам, из бюджета страны на сектор безопасности и обороны уходит 5 млрд гривен.

"Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты и органы местного самоуправления. Мы посчитали их возможность на год — она варьируется от 15 до 20 млрд… Если все органы местного самоуправления, все мэры сбросятся, они на четыре дня нам дадут возможность продлить войну. При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил", — сказал он в интервью Forbes.

Марченко говорит, что вопросы типа "где деньги" надо адресовать командирам, потому что от них зависит уровень обеспечения их частей.

"Если они банально не обеспечили боеспособность подразделений, это их ответственность… Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в складчину военнослужащих", — отметил он.

Проверить озвученную Марченко цифру в 5 млрд на оборону нетрудно. Минфин 26 декабря отчитывался о расходах на защиту и оборону по итогам одиннадцати месяцев 2023 года. Из государственного бюджета выделили на эти цели 1,56 триллиона гривен или 59,2% всей суммы расходов. Если 5 млрд умножить на количество дней в 11 месяцах этого года, получится почти 1,7 трлн гривен. Выходит, что разница в 140 миллиардов для главы Минфина не столь значима.

Судя по комментарию министерства, деньги направили на:

денежное обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

закупку военной и специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение.

Последняя статья трат отведена на "другие виды расходов" для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

"Перевели на Авдеевку, дали летнюю форму": что говорят о гособеспечении военные и волонтеры?

Опрошенные Фокусом действующие военные ВСУ сомневаются в правдивости слов министра и не очень понимают, как обойтись без волонтерской помощи. Командир взвода огневой поддержки 1-й роты специального назначения 20-го отдельного батальона Дмитрий Худенко, которого недавно перевели в Авдеевку, рассказал Фокусу об элементарных проблемах с поставками военной формы для его подразделения.

"Меня неделю назад перевели на Авдеевку, с собой дали летние берцы и два комплекта формы — тоже летней. Мне это добро вообще не надо. Отдал ребятам, которые сейчас в больнице лежат. Вот так нас снарядили и отправили в зону боевых действий. То половину вещей не выдают, то нет размеров, то качество ужасное. Обеспечивают нас волонтеры, а кто на "нуле" свои деньги тратят (Худенко имеет в виду выплаты в размере 100 тысяч гривен, которые полагаются бойцам, воюющим на передовой, — ред.)", — отметил военный.

Худенко также обращает внимание на структуру распределения 5 миллиардов гривен, о которых говорил Марченко. Сектор безопасности и обороны — довольно обтекаемый термин, чиновник не уточняет, куда идут эти деньги — на питание, обмундирование или топливо.

"В моем взводе транспорт, генераторы и терминалы Starlink — волонтерские. Единственное от государства дизель получаем, но и то пока отчитаешься… Я получил тяжелое ранение, мне волонтеры 300 тысяч гривен на лечение передали, а не государство", — с сожалением подчеркивает боец.

Волонтер из команды "Незламні Самураи" Андрей Лихачев в разговоре с Фокусом подчеркивает, что даже если дроны, тепловизоры, прицелы и другая амуниция покупается за государственные деньги, по непонятным причинам это оборудование часто лежит на складах.

"Мы как волонтеры понимаем, что на фронте гибнут наши ребята и покупаем нужные им вещи. Кто там тратит в день 5 миллиардов гривен и куда они идут — непонятно. Нужно потребовать от Марченко отчета, куда идут столь крупные суммы. Не секрет, что украинские чиновники прикрываются военным положением и засекречивают данные о военных тратах", — замечает он.

По словам волонтера, многие военные жалуются на долгий путь передачи отчетности вышестоящему руководству за взятый дрон Mavic. Бойцов заставляют участвовать в советской бюрократии — писать тонны бумаг. Возможно, поэтому они не хотят брать дроны на свои подразделения у командования, предположил волонтер.

"Мы ребятам на Купянском направлении покупали ноутбук, принтер и бумагу, чтобы они просто писали этот отчет. Что касается топлива: с каждым выездом мы берем до 100 литров бензина ребятам для заправки генераторов, так как на "передке" просто нет нормальных заправок. Они могут найти дизель, но не бензин", — подчеркнул Лихачев.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал госбюджет с рекордным увеличением статьи расходов на армию. Сумма достигает 10,775 трлн рублей (111 млрд долларов), в 2,3 раза больше, чем в 2022 году.

Президент Украины подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год еще 28 ноября с доходами почти на 1,8 трлн гривен и расходами на 3,35 трлн гривен. Около половины расходов заложены на оборону и безопасность.