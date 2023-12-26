Чтобы сдержать агессора: сколько денег потратила Украина в 2023 году на войну из-за РФ

За первые 11 месяцев расходы составили 59,3% от всей суммы, которую выделили из общего фонда государственного бюджета.

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Полномасштабная война в Украине, которую развязала Россия, длится уже почти два года, поэтому расходы на защиту и оборону от агрессора постоянно растут. Так, по итогам одиннадцати месяцев текущего года из государственного бюджета было выделено 1,56 триллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

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Так, по данным ведомства, с января по ноябрь расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1559,4 миллиарда гривен или 59,2% от всей суммы расходов. В ноябре, например, расходы на оборону составили 168,2 миллиарда гривен.

Государственные деньги были направлены на:

денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

Доходы и расходы Госбюджета на 2024 год

28 ноября главой государства Владимиром Зеленским был подписан закон о государственном бюджете Украины на следующий год. Согласно документу, доходы бюджета составят 1 триллион 768 миллиарда гривен. Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности. Его профинансируют на суму в 1 триллион 692,6 миллиарда гривен.

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Отметим, что в начале сентября 2023 года тогдашний министр обороны Алексей Резников заявил, что один день полномасштабной войны Россией стоит нашей стране не менее 100 миллионов долларов.

"День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь", — сказа он.

Также Фокус рассказывал, что в Минобороны ране озвучили приоритетное направление оборонного бюджета. Так, более 190 миллиардов гривен из средств, которые запланировали на следующий год, оставят у отечественного производителя.