"Просто вдумайтесь": один день войны обходится Украине в 100 миллионов долларов, — Резников

По словам главы Минобороны, не совсем справедливо предъявлять претензии государству о том, что большую часть финансирования взяли на себя волонтеры, ведь их помощь составляет лишь 3%.

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Один день полномасштабной войны, которую начала Российская Федерация, стоит для Украины не менее 100 миллионов долларов. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников (подал в отставку 4 сентября 2023, — ред.) в интервью "Укринформ".

По его словам, это огромная сумма, которую платит государство, поэтому не совсем справедливо предъявлять какие-то претензии властям о том, что ничего не делается.

"День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех крупных крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству – военно-политическому руководству, всем – от местных руководителей к парламенту, правительству, президенту, что все делают волонтеры. Это не так", — говорится в сообщении.

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Отдельно пока что действующий министр обороны отметил, что если брать период с 24 февраля 2022 года, когда и началось вторжение, то поставки от волонтеров составляют всего 3% от всего, что "попало на войну".

Граждане Украины сегодня действительно фактически обеспечивают армию, так как продолжают работать и платят налоги, которые дальше идут в государственный бюджет. Оттуда средства и направляются на армию.

"Армия сегодня – крупнейший потребитель средств. Но ведь средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных. Поэтому нужно работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей", — подытожил Алексей Резников.

Напомним, 4 сентября сообщалось, что Алексей Резников официально подал в отставку. Глава Минобороны отметил, что было выполнено решение президента Владимира Зеленского и он готовь отчитаться перед народом. На счет своего возможного назначения послом в Великобританию он ничего не знает.