Хаос к Новому году или месть за "Новочеркасск": какие цели были у массированного ракетного удара по Украине

Утром ВС РФ устроили неожиданную атаку по городам Украины, задействовав почти 160 воздушных целей. Военные аналитики уверены, что групповые пуски иранских дронов Shahed в декабре были сигналами к подготовке ударов. Фокус выяснил, зачем враг осуществил кровавый акт террора накануне праздника.

Российская армия рано утром 29 декабря устроила одну из крупнейших ракетных атак по Украине за все время полномасштабной войны. Сильные взрывы разбудили жителей Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Львова и других городов. Предварительно, в результате террористических действий РФ 12 человек погибли, а примерно 70 получили различные ранения.

Оккупанты применили практически все виды дальнобойных вооружений, кроме ядерного. Сначала иранские дроны Shahed провели разведку боем, далее полетели ракеты. Истребители МиГ-31 работали "Кинжалами", а 18 бомбардировщиков запускали ракеты Х-101/Х-505. Харьков обстреливали из зенитно-ракетных комплексов С-300, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Столько целей одновременно на нашем мониторе, мы еще не видели", — признался военный.

Цели особенно не выбирали, только по гражданским объектам Харькова выпустили около 20 ракет. Разрушены складские и производственные здания, транспортного депо и предприятия. Погиб мужчина, еще 11 человек получили ранения, писал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

В Днепре ракета попала в торговый центр, также повреждены частный дом, шестиэтажное здание и роддом. Пять человек погибли, еще более 20 пострадали.

В Днепре от взрыва российской ракеты повредилось здание роддома

Одесса тоже подверглась ракетному удару — россияне попадали в жилые дома, погибли два человека, а 15 получили ранения, в том числе дети 6 и 8 лет.

В Одессе из-за ракетной атаки армии РФ пострадали дети

В Киеве воздушную тревогу объявляли три раза, суммарно она длилась почти 5 часов. В городской военной администрации отмечают, что во время последней тревоги столицу атаковали несколькими десятками ракет.

После атак в ряде регионов Украины были перебои с подачей электроэнергии из-за падения обломков российских ракет на линии электропередач. Отключали свет в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях, уточнило Минэнерго.

Месяц на раздумья. Зачем атаковать Украину сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что враг использовал примерно 110 ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что ВС РФ применили 158 средств воздушного нападения. Воздушные Силы вместе с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 27 ударных БПЛА Shahed и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Примечательно, что ровно год назад, 29 декабря 2022 года была схожая массированная атака. В тот день по Украине выпустили 69 крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300. Средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить 54 цели.

Опрошенные Фокусом военные аналитики полагают, что массированные ракетные удары ВС РФ запланировали довольно давно. Эту точку зрения доказывают разнообразные средства поражения целей. Судя по предварительным пускам "Шахедов", атаку готовили минимум месяц, чтобы внести хаос перед праздником Нового года, считает военный эксперт, директор по развитию консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Военных целей, по его словам, Россия не имела. Суть ударов — чисто террористическая.

"Круглые даты для них как красная тряпка…. Конечно, волны атак дронами стоит рассматривать как подготовку к атаке. Сегодня мы увидели итоговую комбинацию всех средств поражения после прощупывания ПВО. Армия России даже применила работу РЭБ с имитацией пусков", — рассказывает специалист.

Повлиял ли удар по БДК "Новочеркасск" на ракетную атаку?

Фактор перенасыщения ПВО для результативности атак говорит о совершенствовании тактики армии агрессора. Но ВСУ удалось частично уменьшить последствия ударов благодаря уничтожению накануне большого десантного корабля "Новочеркасск". Судно могло привезти большую партию дронов Shahed, говорят эксперты.

"За декабрь они более 500 беспилотников применили, если на корабле действительно были сотни дронов, перед ракетами противник выпустил бы их намного больше. Последствия были бы печальнее", — утверждает Рябых.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман утверждает, что массированная атака 29 декабря — это явно не мгновенный ответ за уничтожение "Новочеркасска". Российские военные экономили ракеты долгое время, но чем больше пауза между ударами, тем мощнее каждая волна.

"Почти два месяца не стреляли и за это время изготовили достаточное количество ракет. Прилетавшие сегодня ракеты, очевидно, сделали за время "простоя" — когда не было воздушных атак. Возможно, подрыв "Новочеркасска" уменьшил количество выпущенных БПЛА и нагрузку на системы ПВО", — подчеркнул эксперт.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество к ответу на массированные ракетные атаки России 29 декабря. Министр считает, что нужна непрерывная финансовая и военная поддержка Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обязательно ответить агрессору на ракетные удары. Глава государства не уточнил, в какой форме будет ответ.