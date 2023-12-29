Аэродромы, завод "Шахедов", Крымский мост: как Украина ответит на обстрел ВС РФ 29 декабря

После массированного обстрела ВС РФ украинских городов, президент Владимир Зеленский пообещал, что последует ответный удар. Фокус узнал у экспертов, какие сейчас приоритетные цели у Сил обороны Украины.

"Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу", — написал президент Владимир Зеленский у себя в Telegram, комментируя массированный обстрел ВС РФ по Украине утром, 29 декабря.

О том, что ответ не заставит себя ждать, сообщил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

В результате атаки по Киеву, Львову, Одессе, Днепру, Харькову, Запорожью и другим городам 12 человек погибли, около 70 получили ранения. По информации Воздушных Сил Украины, ВС РФ задействовали почти 160 воздушных целей. Оккупанты применили иранские дроны Shahed, "Кинжалы", ракеты Х-101/Х-505.

Харьков обстреливали из зенитно-ракетных комплексов С-300.

В Киеве воздушная тревога, которую включали трижды, суммарно длилась почти 5 часов. Столицу атаковали несколькими десятками ракет.

В Крыму — более 200 целей

"Раз президент сказал, значит ответ будет", — говорит Фокусу полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По словам эксперта, основными целями для Сил обороны являются военные объекты как на территории РФ, так и во временно оккупированном Крыму.

"Мы не бьем по роддомам, гимназиям, домам и торговым центрам. Мы бьем по нефтебазам, складам, аэродромам, подстанциям, которые питают военные объекты. В оккупированном Крыму по разным оценкам у россиян более 200 военных объектов", — продолжает Жданов.

Одна из стратегических целей для Украины — Крымский мост. Эксперт отмечает, что россияне строят железную дорогу из Ростова в оккупированный Мелитополь. Как только строительство завершат, мост не будет иметь для россиян основного логистического значения.

"Без железнодорожной станции затратно и медленно обеспечивать войска на оккупированном юге Украины. Будущая жд — тоже военный объект и легальная для нас цель. Но пока что ветка строится, и мост — основной стратегический объект. Но чтобы его окончательно уничтожить, нам нужно оружие. У нас есть кассетные ракеты дальностью 165 км, а нужны — фугасные, чтобы была разрушительная сила", — отмечает Жданов.

Еще одна важная цель для украинской армии — российские малые ракетные корабли, которые являются носителями "Калибров". По словам эксперта, россияне прячут остатки Черноморского флота между Керчью и Новороссийском. Для этого они сделали живой щит — обозначили район досмотра гражданских судов, которые собираются пройти через Керченский пролив, создали искусственную очередь и в ней спрятали боевые корабли.

"Сейчас мы контролируем воздушное пространство над северо-западной частью Черного моря. Россияне это знают и боятся выводить корабли. Это одна из причин, почему они не используют "Калибры" сейчас", — говорит Жданов.

Собеседник Фокуса добавляет, что аэродромы и объекты энергосистемы на территории РФ — также приоритетные цели для Сил обороны Украины, так как большинство носителей российских ракет — авиация.

"Нас интересуют аэродромы, в первую очередь. Сегодняшний удар это еще раз подтвердил. Можно использовать средства огневого поражения против энергообъектов, которые питают аэродромы. Возле каждого аэродрома есть электроподстанция. Также нас интересуют базы хранения боеприпасов, нефтебазы — все это влияет на логистику и ход боевых действий", — добавляет Жданов.

Удары по заводам

По словам ветерана АТО, военного эксперта Евгения Дикого, удары по территории РФ могут остановить массированные обстрелы по Украине. Большинство заводов, которые изготавливают ракеты, находятся в глубине РФ. "Шахеды" делают в Татарстане, ракеты — за Уралом.

"Работой по Крыму мы не решим вопросы ракетных ударов. Чтобы проблемы решить, нужно бить по территории РФ. Западные партнеры не снимали и не собираются снимать запрет на использование их вооружения на территории РФ. Поэтому рассчитываем только на свои силы. Наши дроны уже летали по Москве. Нужно их улучшать, налаживать массовый выпуск. Как пример — каждый отдельный "Шахед" не такой эффективный, как целая партия", — говорит Фокусу Дикий.

Чтобы наносить удары по российским заводам, где изготовляют ракеты и БПЛА, нужно развивать собственное производство дронов дальностью 1000 км.

"Война — это око за око, зуб за зуб. Ответ давать нужно, потому что наши силы ПВО делают все возможное, но 100% эффективной системы в мире не существует, что-то все равно будет долетать, поэтому надо делать все, чтобы не вылетало. Для этого мы можем развивать производство дронов для ударов по заводам. Это очень сложно, мы работаем над этим и надеюсь, в следующем году будут серьезные результаты", — говорит Фокусу Дикий.

Эксперт добавляет, что в случае с ракетами С-300 и С-400, которые невозможно перехватывать силами ПВО, нужно наносить удары по пусковым системам.

"Эти ракеты небольшого радиуса действия долетают за считанные минуты, в это время их невозможно перехватить. У россиян запасы этих ракет со времен СССР. Так что единственный вариант — искать, где находятся пусковые системы и бить по ним дронами или самолетами, хотя это рискованно. И формировать ДРГ, группы спецназа, чтобы отслеживали пусковые системы", — резюмирует Дикий.

Фокус ранее писал, что массированный удар ВС РФ по Украине 29 декабря — вероятно, месть за "Новочеркасск".

Также Фокус писал, что 29 декабря во врем массированной атаки ВС РФ над Польшей со стороны Украины пролетел неизвестный воздушный объект. Для усиления безопасности воздушного пространства Польши повышена боевая готовность средств противовоздушной обороны, а также отправлены на дежурство истребители.