Оккупанты начали атаковать Авдеевку "Шахедами": ВСУ все еще контролируют ситуацию, — аналитик

Существенных прорывов армии РФ под Авдеевкой пока нет. Однако промзона сейчас уже под врагом, который накапливает там силы, заявил военный аналитик Роман Погорелый.

Ситуация под Авдеевкой остается сложной и хотя оккупантам не удалось ее взять до Нового Года они постоянно атакуют и даже немного изменили вектор наступления, пытаясь продвигаться в сторону Очеретино. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик, соучредитель проекта DeepStateMap Роман Погорелый.

Эксперт сообщил, что враг постоянно прощупывает оборону ВСУ на разных направлениях вокруг Авдеевки, выискивает слабые места. Если такие места находят, то пытаются бросать туда более значительные группы штурмовиков, особенно это заметно по наступлениям вдоль железной дороги севернее Степного в сторону Очеретино оккупанты постоянно проводят атаки.

"Армия РФ даже пытается использовать технику, хотя сейчас ее быстро уничтожают наши герои, — акцентирует Роман Погорелый, — Также враг активизировался в районе Водяного, где сконцентрировал свои силы и пробует лезть в сторону Тоненького по посадкам, но безрезультатно".

Существенных прорывов армии РФ под Авдеевкой пока нет, отмечает эксперт. Максимум чего добивается враг — это занять небольшие позиции путем огромных человеческих потерь.

Однако следует учитывать, что промзона Авдеевки уже давно под врагом, отмечает военный аналитик. И хотя российская армия пытается там накопить большие силы ВСУ удается сдержать эту активность, хотя в этом районе очень жарко, ведь работает как артиллерия, так и тяжелая техника.

Роман Погорелый отмечает, что в зависимости от участка фронта россияне используют как подготовленные подразделения, так и отряды "зеков" для "мясных штурмов". Из этих отрядов формируют и подразделения так называемых "копателей", которые сразу после наступления начинают рыть траншеи и делать оборону неся большие потери.

"Враг активно использует тактику, когда впереди идут "мясные отряды" выматывая наших бойцов, а уже за ними выступают подготовленные отряды, — отмечает эксперт, — Такую тактику оккупанты используют уже давно и активно еще во времена Бахмута, но тогда это были "вагнеровцы"".

Такое аналитик поделился информацией, что россияне отметились атаками по украинским передовым линиям дронами-камикадзе "Шахед". Трудно сказать, зачем состоялись подобные атаки, говорит Роман Погорелый, возможно прощупывали украинскую ПВО. Пока такие удары не стали систематическими и рано говорить о том, зачем оккупанты применили эти дроны-камикадзе.

Полный разговор с Романом Погорелым вскоре будет доступен на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, что оккупанты ставят рекорды по атакам "Шахедов". Военный эксперт рассказал, что может противопоставить им Украина.