"Дерибан под крышей правоохранителей": как стал возможен скандал с бизнесменом Игорем Гринкевичем и что ему грозит

Скандал вокруг львовского бизнесмена Игоря Гринкевича набирает обороты. Расследование еще продолжается, но ГБР уже установило, что из-за незаконных сделок одного из крупнейших поставщиков Минобороны убытки госбюджета составили 1,2 млрд грн. Фокус собрал все, что известно о предпринимателе и выяснил, почему все еще происходят обогащения на закупках для армии.

Крупнейшего поставщика Минобороны Украины Игоря Гринкевича задержали за попытку предложить полмиллиона долларов взятки сотруднику ГБР. Так он хотел вернуть имущество, изъятое в ходе уголовного производства. Это стало началом публичного скандала вокруг тендеров и закупок для ВСУ.

Предприниматель поставлял армии по госконтрактам одежду и питание, будучи владельцем строительных фирм. Компании Гринкевича победили в 23 тендерах на сумму более 1,5 млрд гривен. Убытки госбюджета от деятельности бизнесмена, по данным следствия, составили 1,2 млрд гривен.

Печерский райсуд Киева 30 декабря отправил Гринкевича под стражу, ему разрешили внести залог в размере 429 млн гривен (более 11 млн долларов). Бизнесмен до сих пор не внес эту сумму и причина — не в ее отсутствии. Деньги у семьи Гринкевича есть, ведь только на афере по поставке одежды для ВСУ за 2023 год они получили 25 млн долларов, отметил украинский журналист Евгений Плинский.

"Проблема в том, что эти деньги должны быть легальными, а показать 12 млн долларов, которые мошенничеством заработаны на ВСУ, значит добровольно признаться в схематозе. Деньги вроде есть, но одновременно и нет", — указывает журналист.

Блогер Игорь Лаченков провел свое расследование, в котором говорит, что в схемах участвовал и сын Игоря Гринкевича — 28-летний Роман. Парень получил для благотворительного фонда международную помощь, которую перенаправили в связанную фирму и продали Минобороны по завышенным ценам. Через благотворительный фонд Hope.ua прошло более 277 млн гривен, но финансовый отчет организации показал около 4 млн расходов за прошлый год.

Куда Гринкевичи тратили деньги?

Сын львовского бизнесмена Роман Гринкевич, как пишет Лаченков, ссылаясь на данные из открытых источников, занимает должность директора ООО "Строительный Альянс Монтажпроект" и благотворительного фонда Hope.ua и владеет ООО "Электроагротехники". За один день в мае прошлого года он купил в поселке Козин четыре земельных участка и дом площадью 289 кв. метров за 25 млн гривен, указывает блогер.

Ирина Федак, теща Игоря Гринкевича, в 2023 году обзавелась тремя земельными участками во Львовской области и квартирой во Львове площадью 127 кв. метров, а будущая жена Романа Гринкевича — Соня Морозюк купила автомобиль Porshe Cayenne 2015 года выпуска и коммерческое помещение в Киеве площадью 122 кв. метров стоимостью 4,6 млн гривен.

Всего за год компаниям Гринкевича удалось вывести более 1 млрд гривен, добавляет Лаченков.

Стоит добавить, что сам Игорь Гринкевич позировал на фото с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном и "засветил" дорогие часы. Евгений Плинский пишет, что это Rolex Daytona Cosmograph за 77 тысяч евро, купленные за поставки футболок для ВСУ.

Игорь Гринкевич сфотографировался с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном

Интересно, что Гринкевич-младший считается почетным волонтером. В декабре прошлого года пять волонтеров из Львовской области получили президентские награды "Золотое сердце", в их числе был и Роман Гринкевич. Указ о награждении президент Украины Владимир Зеленский лично подписал 9 декабря.

Ответ Романа Гринкевича: "информационная атака на семью"

Гринкевич-младший отреагировал на обвинения своего отца через десять дней после его задержания. По словам Романа, деятельность его семьи происходила в рамках действующего законодательства.

"Мы уверены, что наша деятельность происходила в условиях действующего законодательства. Оправдываться, лить грязь, искать компромат или его создавать точно не будем! Мы точно знаем, кто заинтересован в этом скандале, его непосредственных заказчиков и выгодоприобретателей. Мы убеждены, что правоохранители всех уровней и непосредственно в МО разберутся во всем, пользуясь официальными данными", — написал он.

"Заказчиков" скандала Роман Гринкевич не назвал и заявил, что бежать за границу члены его семьи не собираются.

"Нам есть что ответить, но делать это будем исключительно законным способом, аргументированно и четко. И еще — выезжать за границу мы не собираемся", — заключил Роман.

"Неуловимый строитель": в каких делах фигурировал Игорь Гринкевич?

Бизнесмен Игорь Гринкевич не раз был фигурантом различных уголовных производств за тендерную коррупцию. При этом, ни одно дело так и не дошло до суда, отметил в Facebook журналист-расследователь, основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов.

Гринкевич брался за различные строительные проекты. В 2019 году против его фирмы "Визин рич" открыли уголовное производство пол факту завышения цен на реконструкции таможенного пункта пропуска "Чоп". Закарпатская таможня перечислила ООО "Визин Рич" 10,65 млн гривен.

Фирма "Б.К. Верховина", принадлежащая Гринкевичу-старшему, в 2008 году выиграла тендер на реставрацию Армянской церкви во Львове. В распоряжении компании для оказания услуг не было ни соответствующих специалистов, ни технологий. Правоохранители установили, что фирма подделывала документы и возбудили против Игоря Гринкевича еще одно уголовное дело.

Проект "Наші гроші" осенью 2023 года публиковал расследование о деятельности ООО "Строительный альянс Монтажпроект", директором и учредителем которой является Роман Гринкевич. Фирма получила заказы от Львовской ОГА на строительство Центра безопасности для граждан Сходницкой громады в селе Новый Кропивник за 33 млн гривен. Цену строительных материалов в документации завысили в полтора раза, утверждали журналисты.

"Строительный альянс Монтажпроект" в 2021 году завысила стоимость работ на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области. Фирма обещала выполнить работы самостоятельно за 44,08 млн гривен, обязательства тендера не предусматривали привлечение к строительству субподрядчиков. В процесс все же добавили фирмы-прокладки "Ситиград" и ООО "Эконом Энерджи Инжиниринг", причем первая компания кинула на деньги вторую.

Директор "Эконом Энерджи Инжиниринг" Игорь Завойчинский жаловался, что его фирме заплатили лишь половину из обещанных 803 тысяч гривен. Он направил акты выполненных работ "Ситиграду", но ему ответили, что по указанному месту регистрации компании нет.

Реакция Минобороны на скандал с семьей Гринкевичей

Публичный скандал с Гринкевичами заставил Министерство обороны Украины отреагировать. Чиновники объявили о разрыве соглашений с его компаниями, но один контракт с компанией Гринкевича все же остался — соглашение на питание военных в Николаевской и Херсонской областях, действующее с 1 января по 1 апреля 2024 года.

Заместитель министра обороны Виталий Половенко говорил, что министерство начало тщательные и отдельные служебные проверки тендеров, контрактов и услуг.

Очевидно, речь идет о договоре на поставку продовольствия на 470 миллионов гривен, которое Минобороны Украины в декабре 2023 года подписало с ООО "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ". Эта строительная компания фигурирует в схеме снабжения одежды в 2023 году, подписывала фиктивные акты приема одежды и получала деньги от Минобороны без наличия товара, указывает журналист Евгений Плинский.

"Ее владелицами на момент реализации схемы с одеждой были: жена Гринкевича — Светлана Гринкевич и его дочь Ольга Швед", — добавил он.

Половенко обещает, что инспекторы проверят все аспекты сотрудничества в течение всего срока действия соглашения.

"Сейчас важным приоритетом является продовольственное обеспечение защитников. Если появятся хоть какие-нибудь основания разорвать этот последний контракт досрочно — мы немедленно это сделаем", — добавил он.

Проверка подрядчиков Минобороны. Реально ли избежать коррупционных рисков

У всех участвующих в тендерах фирмах есть коды внешнеэкономической деятельности. Строительная фирма имеет один КВЭД, а поставщики одежды и питания военным — другие. Логично, что компании без опыта в конкретном виде деятельности не могут браться за нее, говорит Фокусу основатель организации StateWatch, эксперт по антикоррупционным вопросам Александр Леменов.

"Давайте проанализируем вопрос: если участник тендера не имеет на балансе техники для выполнения работ? Очевидно же, что сами они не будут ничего делать, а отдадут в субподряд. В условиях войны это недопустимо — все должно делаться быстро, качественно и желательно за адекватную цену. Капитальное строительство — это нишевая и сильно зарегулированная сфера, без получения лицензий там работать нельзя", — объясняет специалист.

Проверки бизнесменов типа Игоря Гринкевича устроить можно, но нужна воля правоохранительных органов. Полиция обязана прийти к предпринимателю и посмотреть, что у него происходит. Но политическая и бизнес-коньюнктура в Украине устроена так, что компании без нужного опыта работ давно побеждают в торгах, подчеркивает Леменов.

Огромную маржу на услуги и товары для Минобороны Украины он поясняет объективными и субъективными факторами. Чиновники могут очень вольно трактовать логистические затраты, вписывая их в цену товара. Отсюда история с яйцами по 17 гривен за штуку.

"Затраты на поставку, погрузку и разгрузку, топливо — это колоссальный коррупционный ресурс. Не может быть так, что яйца везде в розницу стоят около 60 гривен за десяток, а Минобороны закупает по 170 гривен с транспортными расходами и по цене опта. Дополнительная коррупционная маржа тут абсолютно понятна. В зависимости от товара реальная транспортная наценка измеряется на уровне 10-15%", — замечает эксперт.

В развитых странах, по его сведениям нет таких переплат за товар на госзакупках.

"За такое слетают с должностей сразу, а у нас просто демократия в переходном периоде. В правительстве Сингапура один из министров лишился должности за то, что предварительно озвучил квалификационные условия для подачи на тендер одной из компаний. Чиновника позже посадили в тюрьму на два года", — привел Леменов пример.

По словам исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, волонтерские и благотворительные фонды подлежат финансовому мониторингу и если вскрываются факты легализации преступных доходов, правоохранительные органы должны сразу браться за дело.

"Жаль, что такие, как Гринкевичи, портят имидж благотворительных организаций. В Украине много критически важных фондов, через которые волонтеры собирают помощь армии и пострадавшим от российской агрессии. Плохая овца портит все стадо", — отметила она.

Каленюк считает, что семья Гринкевичей и все причастные к коррупционным схемам в Минобороны сделают все возможное, чтобы уклониться от ответственности.

"Пока у нас большинство правоохранительных органов, в частности ГБР, координируются в ручном режиме на самом верху, нет никаких гарантий, что мародеры-коррупционеры сядут в тюрьму или украденное ими имущество будет конфисковано", — подчеркивает эксперт.

Единичные случаи выявления коррупции топ-уровня Каленюк считает определенным достижением и ответом на общественное давление.

"Системной работы над мародерами в секторе оборонки, к сожалению, нет из-за того, что оборона — очень закрытый и сложный сектор. В нем можно удобно дерибанить государственные деньги под крышей правоохранителей", — заключила она.

Фокус ранее детально разбирал коррупционные риски в законопроекте о мобилизации. Работникам ТЦК могут дать полномочия по внесению мужчин в реестр должников.

Командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко ("Ролло") ранее говорил, что мобилизация в Украине идет плохо из-за коррупции в военкоматах. Часто военкомы забирают не тех людей, которые нужны на фронте.