"Схемы на сотни тысяч долларов": устранит ли законопроект о мобилизации коррупцию в ВВК и МСЭК

Законопроект о мобилизации дорабатывают с учетом коррупции, которая расцвела в военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссиях. Работники этих структур за время полномасштабной войны заработали на уклонистах внушительные суммы. Фокус разбирался, как можно контролировать работу военных врачей, чтобы больные не попадали на фронт.

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В Верховную Раду Украины по состоянию на 9 января внесли пять версий законопроекта о мобилизации: правительственную под номером 10378 и четыре депутатские. Срок подачи альтернативных законопроектов истек, больше документы не подадут, сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Нардепам предстоит решить ряд проблемных моментов законопроекта. Глава комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич уже спрогнозировал существенные изменения отдельных норм при рассмотрении.

Процесс усовершенствования механизмов работы ТЦК до сих пор не завершен. Среди предложений — вывод центров из состава Сухопутных войск и передача их непосредственно в подчинение Минобороны Украины, говорит Завитневич.

Кроме проблем в работе ТЦК, комитет по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады Украины выявил множество коррупционных рисков в законопроекте. Глава комитета, нардеп Анастасия Радина считает важным побороть коррупцию в военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссиях (ВВК и МСЭК) и четко прописать подтверждение оснований для отсрочки от службы.

"Мобилизация должна быть справедливая, предсказуемая и без коррупционных дыр", — подчеркивала политик.

Не пришел в ТЦК — стал должником: военкомам "расширят" возможности заработка

Другая проблема заключается во включении уклонистов в реестр должников с последующими ограничениями на распоряжение имуществом. Причем делать это будут с подачи военкомов.

"Руководитель ТЦК не должен получить возможность кого-то вносить в реестр на следующий день после неприбытия, а кого-то не замечать месяцами. Ограничение прав может быть после привлечения лица к ответственности за нарушение обязанности явиться [в ТЦК]", — уверена нардеп Анастасия Радина.

По словам главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, украинцы почти каждый день наблюдают многократные злоупотребления работников ТЦК, а предоставление полномочий по внесению мужчин в реестр должников в обход судебной системы совершенно развяжет им руки.

Не менее важным пунктом законопроекта является создание реестра военнообязанных и открытие электронного кабинета. У мужчин могут появиться проблемы с консульскими вопросами — ограничение возможностей замены загранпаспорта, заметил эксперт в беседе с Фокусом.

Практически невозможно пресечь коррупцию и в случае решений о демобилизации после 36 месяцев службы. Законопроект не прописывает процедуру расчета конкретной даты, от которой отсчитывать этот период. В нынешней редакции этим правом наделены командиры подразделений на местах.

Способы борьбы с коррупцией в ВВК и МСЭК

Уголовная ответственность за не прохождение медосмотра — крайне суровая мера, поскольку ни ВВК, ни МСЭК так и не реформировали. Участники боевых действий практически постоянно сталкиваются с требованием взяток за оформление групп инвалидности в МСЭК. Чтобы получить третью группу, нужно дать примерно $4 000, говорили собеседники издания.

"Все видят как они работают, бешеные коррупционные схемы с сотнями тысяч долларов. Перед ужесточением ответственности надо сначала почистить все эти структуры", — полагает экономист Игорь Чаленко.

Изменить коррупционное поле в военно-медицинских комиссиях можно. По мнению Чаленко, право решения о пригодности к военной службе надо отдать гражданским врачам. Данные о заболеваниях и лечении доступны в системе eHealth. Вывод о пригодности к службе лучше делать из истории болезней.

"Эта база данных прекрасно работает, там прописаны все проблемы со здоровьем. При этом подходе монополия ВВК и МСЭК на проверки состояния здоровья мобилизованного просто уничтожатся", — отмечает специалист.

Военный адвокат Николай Максимов также говорит о необходимости добавления в законопроект о мобилизации норм, которые бы минимизировали личные контакты с работниками ВВК и ТЦК. Это все коррупционные риски, невозможно их полностью убрать.

"Базы обмена информацией о состоянии здоровья призывников в любом случае должны быть. Если бы врачи ВВК имели полный доступ к историям болезней человека в электронной форме, злоупотреблений было бы на порядок меньше. Исключались бы случаи, когда человека без истории серьезных болезней каким-то образом признают непригодным к службе в ВСУ, или наоборот — когда признают годными совершенно больных", — объясняет Фокусу юрист.

Но возможны манипуляции со взятками и в гражданских поликлиниках. Врачи будут сочинять "липовые" истории болезни, но благодаря eHealth это будет сложнее сделать технически. Придется переписывать весь ход лечения и придумывать болезни за многие годы.

"Не открывается eHealthy": врачи ВВК не спешат использовать достижения прогресса

По оценкам адвоката в сфере военного права Евгения Зурнаджи, во время полномасштабной войны бороться практически невозможно с коррупционными рисками в военно-медицинской сфере.

"Это лишь хорошие, громкие слова нардепов для заявлений. С врачами ВВК и МСЭК можно встретиться в нерабочее время, поговорить вечером за кофе и передать деньги. Функционируют и посредники, которые носят им взятки", — объясняет он Фокусу.

Сервис eHealth доступен для врачей, с которыми пациент заключил договор, поэтому военные врачи сами проверяют призывников. Зурнаджи привел пример преподавателя университета, который работал 15 лет в ВУЗе и столкнулся с необходимостью получить бронь.

Мужчине нужно было получить действующий код военной специальности, явиться в военкомат и пройти медкомиссию. Специалисты ВВК отказались принимать документы преподавателя из обычной больницы, хотя их направили заказным письмом с уведомлением о вручении.

"Врачи в ответ сказали, что у них нет этих документов. Зайти в eHealthy человека они не в состоянии и теперь каждый месяц адвокаты направляют им запросы об итоговом решении. Ответы абсолютно размытые", — отмечает адвокат.

В итоге у преподавателя тупиковая ситуация: его не могут ни мобилизовать, ни выписать бронь от службы в армии.

Напомним, 9 января Служба безопасности Украины отчитывалась о блокировке трех новых схем уклонения от мобилизации. Главным подозреваемым по делу проходит бывший советник главы администрации беглого президента Украины Виктора Януковича.

В Верховной Раде ранее призывали расследовать случаи похищения людей работниками ТЦК. Нардепы говорят, что в Украине остались советские подходы к мобилизации.