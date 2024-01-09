"Схеми на сотні тисяч доларів": чи усуне законопроєкт про мобілізацію корупцію у ВЛК і МСЕК

Законопроєкт про мобілізацію доопрацьовують з урахуванням корупції, яка розквітла у військово-лікарських і медико-соціальних експертних комісіях. Працівники цих структур за час повномасштабної війни заробили на ухилянтах значні суми. Фокус розбирався, як можна контролювати роботу військових лікарів, щоб хворі не потрапляли на фронт.

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До Верховної Ради України станом на 9 січня внесли п'ять версій законопроєкту про мобілізацію: урядову під номером 10378 і чотири депутатські. Строк подання альтернативних законопроєктів закінчився, більше документів не подадуть, повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Нардепам належить вирішити низку проблемних моментів законопроєкту. Голова комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич уже спрогнозував суттєві зміни окремих норм під час розгляду.

Процес удосконалення механізмів роботи ТЦК досі не завершено. Серед пропозицій — виведення центрів зі складу Сухопутних військ і передача їх безпосередньо в підпорядкування Міноборони України, каже Завітневич.

Крім проблем у роботі ТЦК, комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України виявив безліч корупційних ризиків у законопроєкті. Голова комітету, нардепка Анастасія Радіна вважає важливим побороти корупцію у військово-лікарських і медико-соціальних експертних комісіях (ВЛК і МСЕК) і чітко прописати підтвердження підстав для відстрочки від служби.

"Мобілізація має бути справедлива, передбачувана і без корупційних дірок", — наголошувала політикиня.

Не прийшов до ТЦК — став боржником: військкомам "розширять" можливості заробітку

Інша проблема полягає у занесенні ухилянтів до реєстру боржників з подальшими обмеженнями на розпорядження майном. Причому робити це будуть з подачі воєнкомів.

"Керівник ТЦК не повинен отримати можливість когось вносити до реєстру наступного дня після неприбуття, а когось не помічати місяцями. Обмеження прав може бути після притягнення особи до відповідальності за порушення обов'язку з'явитися [в ТЦК]", — впевнена нардепка Анастасія Радіна.

За словами очільника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, українці майже щодня спостерігають багаторазові зловживання працівників ТЦК, а надання повноважень щодо внесення чоловіків до реєстру боржників в обхід судової системи абсолютно розв'яже їм руки.

Не менш важливим пунктом законопроєкту є створення реєстру військовозобов'язаних і відкриття електронного кабінету. У чоловіків можуть з'явитися проблеми з консульськими питаннями — обмеження можливостей заміни закордонного паспорта, зауважив експерт у бесіді з Фокусом.

Практично неможливо припинити корупцію і в разі рішень про демобілізацію після 36 місяців служби. Законопроєкт не прописує процедуру розрахунку конкретної дати, від якої відраховувати цей період. У нинішній редакції цим правом наділені командири підрозділів на місцях.

Способи боротьби з корупцією у ВЛК та МСЕК

Кримінальна відповідальність за не проходження медогляду — вкрай сувора міра, оскільки ні ВЛК, ні МСЕК так і не реформували. Учасники бойових дій практично постійно стикаються з вимогою хабарів за оформлення груп інвалідності в МСЕК. Щоб отримати третю групу, потрібно дати приблизно $4 000, говорили співрозмовники видання.

"Усі бачать як вони працюють, шалені корупційні схеми із сотнями тисяч доларів. Перед посиленням відповідальності треба спочатку почистити всі ці структури", — вважає економіст Ігор Чаленко.

Змінити корупційне поле у військово-медичних комісіях можна. На думку Чаленка, право рішення про придатність до військової служби треба віддати цивільним лікарям. Дані про захворювання та лікування доступні в системі eHealth. Висновок про придатність до служби краще робити з історії хвороб.

"Ця база даних прекрасно працює, там прописані всі проблеми зі здоров'ям. За такого підходу монополія ВЛК та МСЕК на перевірки стану здоров'я мобілізованого просто знищаться", — зазначає фахівець.

Військовий адвокат Микола Максимов також говорить про необхідність додавання до законопроєкту про мобілізацію норм, які б мінімізували особисті контакти з працівниками ВЛК і ТЦК. Це все корупційні ризики, неможливо їх повністю прибрати.

"Бази обміну інформацією про стан здоров'я призовників у будь-якому разі мають бути. Якби лікарі ВЛК мали повний доступ до історій хвороб людини в електронній формі, зловживань було б на порядок менше. Виключалися б випадки, коли людину без історії серйозних хвороб якимось чином визнають непридатною до служби в ЗСУ, або навпаки — коли визнають придатною абсолютно хвору", — пояснює Фокусу юрист.

Але можливі маніпуляції з хабарами і в цивільних поліклініках. Лікарі складатимуть "липові" історії хвороби, але завдяки eHealth це буде складніше зробити технічно. Доведеться переписувати весь хід лікування і вигадувати хвороби за багато років.

"Не відкривається eHealthy": лікарі ВЛК не поспішають використовувати досягнення прогресу

За оцінками адвоката у сфері військового права Євгена Зурнаджи, під час повномасштабної війни боротися практично неможливо з корупційними ризиками у військово-медичній сфері.

"Це лише гарні, гучні слова нардепів для заяв. З лікарями ВЛК і МСЕК можна зустрітися в неробочий час, поговорити ввечері за кавою і передати гроші. Функціонують і посередники, які носять їм хабарі", — пояснює він Фокусу.

Сервіс eHealth доступний для лікарів, з яким пацієнт уклав договір, тому військові лікарі самі перевіряють призовників. Зурнаджи навів приклад викладача університету, який працював 15 років у ЗВО і зіткнувся з необхідністю отримати бронь.

Чоловікові потрібно було отримати чинний код військової спеціальності, з'явитися у військкомат і пройти медкомісію. Фахівці ВЛК відмовилися приймати документи викладача зі звичайної лікарні, хоча їх надіслали рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

"Лікарі у відповідь сказали, що у них немає цих документів. Зайти в eHealthy людини вони не в змозі і тепер щомісяця адвокати надсилають їм запити про підсумкове рішення. Відповіді абсолютно розмиті", — зазначає адвокат.

У підсумку у викладача глуха ситуація: його не можуть ні мобілізувати, ні виписати бронь від служби в армії.

Нагадаємо, 9 січня Служба безпеки України звітувала про блокування трьох нових схем ухилення від мобілізації. Головним підозрюваним у справі проходить колишній радник глави адміністрації президента-втікача України Віктора Януковича.

У Верховній Раді раніше закликали розслідувати випадки викрадення людей працівниками ТЦК. Нардепи кажуть, що в Україні залишилися радянські підходи до мобілізації.