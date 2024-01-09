СБУ разоблачила новые схемы уклонения от призыва: чиновник времен Януковича — среди подозреваемых

Организаторам сделок и их сообщникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Служба безопасности заблокировала три новые схемы уклонения от мобилизации в Украине и незаконного пересечения границы мужчин призывного возраста. В трех регионах страны задержаны организаторы сделок. Об этом сообщила СБУ 9 января.

По информации следователей бывший советник главы администрации Януковича и чиновник военно-врачебной комиссии, которые с каждого уклониста зарабатывали до 10 тысяч долларов США, сейчас находятся среди главных подозреваемых.

За деньги фигуранты способствовали побегу потенциальным призывникам за границу в обход контрольно-пропускных пунктов или на основании поддельных документов.

Фото: СБУ Фото: СБУ

В Киеве: преступники вывозили уклонистов в Европу под видом водителей международных пассажирских перевозок

Возглавлял группировку киевлянин, который с 2012 и до начала 2014 года занимал должность советника главы администрации беглого президента Виктора Януковича.

Для реализации схемы экс-чиновник оформлял своих клиентов на подконтрольную компанию-перевозчика и регистрировал их в системе "Шлях" как водителей заграничных рейсов.

На Закарпатье: чиновник продавал фиктивные медзаключения о непригодности к службе по состоянию здоровья

Член местной военно-врачебной комиссии за деньги выдал мужчинам фиктивные медзаключения о непригодности к службе по состоянию здоровья. В дальнейшем клиенты фигуранта планировали выехать за пределы Украины как "списанные" с воинского учета.

Сотрудники СБУ задержали чиновника ВВК во время передачи ему части неправомерной выгоды.

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Пограничники поймали 16 беглецов: какую схему придумали уклонисты (фото, видео)

На Тернопольщине: волонтер БФ довозила уклонистов до границы

Еще один канал нелегальной миграции ликвидирован в Тернопольской области. К его организации причастна волонтер местного благотворительного фонда и один из жителей региона.

За денежное "вознаграждение" они довозили уклонистов до границы с европейской страной, а дальше показывали им обходные маршруты по лесным тропам.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали обоих фигурантов при попытке нелегальной переправки за пределы Украины нескольких беглецов от мобилизации.

Организаторам сделок и их сообщникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Накануне пограничники задержали 10 беглецов из разных областей, которые хотели незаконно покинуть территорию Украины на лодке. За помощь в пересечении границы мужчины должны были заплатить по 5 тысяч долларов.

В то же время все больше сообщают о случаях, когда работники ТЦК насильно хватают людей на улице, что является нарушением законов.