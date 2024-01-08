Помогал уклонистам: в Киеве разоблачили чиновника времен до Революции Достоинства (фото)

По данным следствия, военнообязанным мужчинам предлагали выехать из Украины под видом водителя автобуса. Стоимость такой "услуги" составляла 7 тысяч долларов.

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Полиция Киева при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачила мужчину, который организовал схему незаконного выезда из страны для военнообязанных. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что фигурантом дела является года 48-летний житель Киева, который до Революции Достоинства был советником главы Администрации президента. В марте 2023 года подозреваемый занимался фиктивным оформлением мужчин на предприятие в качестве водителей международных пассажирских перевозок.

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По данным следствия, в рамках схемы, организованной экс-чиновником, военнообязанные под видом водителей покидали пределы страны вместе с фиктивными пассажирами и еще одним водителем-женщиной. Затем женщина отвозила "пассажиров" обратно в Украину, оставляя "клиента" за границей.

Бывшему чиновнику грозит тюремное заключение на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Также решается вопрос о привлечении к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Правоохранители задержали фигуранта дела о переправке мужчин за границу Фото: Нацполиция

Правоохранители выяснили, что подобная услуга обходилась мужчинам в 7 тысяч долларов. Фигуранту схемы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.

Напомним, 6 января в пресс-службе Госпогранслужбы сообщили о разоблачении 10 беглецов из разных областей, которые хотели незаконно покинуть территорию Украины на лодке. За помощь в пересечении границы мужчины должны были заплатить по 5 тысяч долларов.

Ранее, 4 января мужчина по имени Павел рассказал, как сбежал от мобилизации за границу. Он сообщил, что добирался в Румынию вплавь, а сейчас уже находится в Венгрии.