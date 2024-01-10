Чиновники стали альфонсами: надо противодействовать коррупции по законам военного времени, — эксперт (видео)

Проявления коррупции есть не только на высших ступенях ВСУ или Минобороны, или в парламенте. Нужно улучшать закон о противодействии коррупции, ведь все еще сохранился механизм, который позволяет чиновникам получать "подарки" от семьи, говорит эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

В проявлениях возможной коррупции на военных заказах и вокруг ВСУ, как в случае со скандалом вокруг семьи Гринкевичей, люди видят только верхушку айсберга. На самом деле подобные негативные явления существуют на более низких звеньях, даже на уровне отдельных подразделений или волонтеров. Об этом в интервью Фокусу заявил кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

По его словам, правоохранительные органы должны действовать со всей жесткостью в соответствии с условиями военного времени, а подобные коррупционеры должны гнить за решеткой. Эти люди просто наживаются на крови и такому просто нет никакого оправдания, отмечает эксперт.

"Подобные коррупционеры приносят страдания миллионам украинцев, — акцентирует Валентин Гладких, — И очень хорошо, что СБУ сейчас прорабатывает и их контрагентов, которые помогают в коррупционных сделках".

По мнению кандидата философских наук, именно страх наказания может пересилить желание нажиться на войне, а потому соответствующие правоохранительные структуры должны работать активно и результативно. Однако для этого необходимо еще и активизировать институциональный потенциал, организационный потенциал и кадровый потенциал, ведь в один момент соответствующие органы контроля, которые 30 лет находились в состоянии коррозии, стать честными и прозрачными.

Специалист отмечает, что уже начались первые выплаты людям, которые помогают разоблачать коррупцию и такую инициативу власти можно только приветствовать. Теперь любой гражданин, которого принуждают к взятке или приглашают приобщиться к коррупционной схеме может заработать честное вознаграждение и еще и помочь посадить коррупционеров.

По словам Валентина Гладких, коррупционеры будут всегда и в любой стране мира, но здесь важно как государственная система работает и уничтожает подобные коррупционные угрозы. Главной задачей и общества и власти заключается в том, чтобы государственная система должным образом работали несмотря на существование подобных коррупционеров и имела возможность быстро реагировать и наказывать за подобные случаи.

Одним из инструментов борьбы с пособниками коррупционеров специалист видит принцип "нулевого декларирования", когда каждый гражданин Украины отчитается в Налоговую обо всем своем имуществе. Причем это будут абсолютно непубличные данные. Но благодаря этому можно будет отследить, каким образом какая-то бедная бабушка, теща или "свободная художница" стала в один момент миллионершей.

"Согласно закону "госслужащие не имеют права получать ценные подарки, но могут их получать от близких родственников", а потому никто не спросит чиновника, из каких денег теща подарила ему имение в Майами, — отмечает Валентин Гладких, — Это получается, что в Украине появился целый господствующий класс чиновников-альфонсов и иждивенцев, если перечитать их декларации".

Почему-то никого не удивляет, что жена депутата, или тетя именно за его каденцию неожиданно стала состоятельной бизнесменкой, акцентирует эксперт. И никого не удивляет, что пока кто-то не стал министром его теща не дарила ему отели где-то в Европе, непонятно на какие деньги их приобретя.

Ранее Фокус писал, что в семье Гринкевичей впервые отреагировали на скандал с закупками МО. Сын Игоря Гринкевича назвал скандал, где фигурирует его отец, заказным.