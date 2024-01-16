"Выезжали" за счет США: эксперт о причинах слабости НАТО и возможном нападении РФ

Сейчас активно готовятся к войне всего несколько стран Альянса: Польша, Швеция и страны Балтии. Ранее пребывание в НАТО очень расслабило государства, потому что не тратились деньги на оборону, отмечает политтехнолог Тарас Загородний.

Противостояние стран НАТО провокациям РФ осложняется тем, что только тоталитарные или деспотические режимы могут действовать как угодно без учета международных законов или собственных граждан. Демократическим государствам придется подчиняться множеству законов, актов и, безусловно, воли граждан. Об этом в интервью Фокусу заявил политтехнолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

По его словам, именно поэтому Польша или Румыния, на территорию которых попадают обломки или даже ракеты, стараются не обострять ситуацию или избегать прямых действий против России, но, конечно, делают для себя и Альянса соответствующие выводы, пытаясь активизировать оборонительные механизмы. Например, Минобороны Швеции честно признало, что, возможно, стране придется вскоре воевать с агрессором.

"Но за заявлениями обязательно должны следовать конкретные действия, — отмечает политтехнолог, — В первую очередь это касается увеличения расходов на оборону, а с этим у политиков демократических стран всегда есть проблема, потому что приходится сокращать социальные расходы, что совсем не нравится электорату".

Поэтому, по словам Загороднего, из стран Альянса готовятся к активной обороне только Польша, которая активно милитаризируется; Швеция, которая уже имеет мощный ВПК, и страны Балтии, которые активно сигнализируют об опасности и отдают действительное последнее на помощь ВСУ. Именно страны Балтии являются слабым звеном при возможном нападении со стороны РФ на Альянс, ведь их без контингента США будет трудно защищать.

"НАТО очень расслабил страны-участницы, потому что всегда есть соблазн понадеяться на соседа, а самому пустить деньги вместо обороны на какие-то социальные проекты или развитие экономики, — отмечает эксперт, — Так, например, действовала Германия и другие страны блока, которые еще по заявлениям Трампа не строили оборону именно американские, а не свои деньги, при этом получая дешевую нефть и газ в РФ".

А нападение на Альянс является вполне вероятным сценарием со стороны Путина, считает политтехнолог, причем по указанию Китая. Потому что Пекину очень выгодно выставить Штаты неспособными защитить своих союзников, а НАТО слабым Альянсом. Тем самым Китай продемонстрирует азиатскому аналогу НАТО — блоку AUKUS, к которому хотят присоединиться Филиппины, Япония, Южная Корея, что делать ставку на США не стоит.

"Не надо думать, что у России закончатся деньги на войну. Они готовы воевать еще минимум лет пять, — отмечает Тарас Загородний, — Тоталитарный режим при необходимости снимет "последние лапти" с местного населения, национализирует деньги и предприятия олигархов и под лозунгом "все для фронта, все для победы" начнет воевать с НАТО".

Полный разговор с Тарасом Загородним вскоре выйдет на нашем ҮоцТцЬе-канале.

Ранее стало известно, что в НАТО опровергли информацию немецких СМИ о подготовке к возможному нападению России. Представитель Альянса Янис Сартс заявил, что публикация в немецком издании не является секретными данными разведки.