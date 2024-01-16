"Мы прозевали НАТО еще в 1991 году": эксперт об уникальности соглашения между Сунаком и Зеленским

США и Великобритания полностью выполнили условия Будапештского меморандума в отличие от РФ, которая его растоптала. Соглашение между Киевом и Лондоном важно тем, что оно гарантирует помощь до момента вступления в НАТО, отмечает политтехнолог Тарас Загородний.

Украине предлагали вступить в НАТО в обмен на ядерное оружие еще в 1991 году. Новое соглашение с британцами позволит получать техническую, финансовую и военную помощь до момента вступления Украины в Альянс. Об этом в интервью Фокусу заявил политтехнолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Он говорит, что по воспоминаниям Юрия Костенко, который принимал участие в переговорах об отказе Украины от ядерного оружия, еще в 1991 году США предлагали Украине вступить в Альянс, но Украина выбрала деньги в обмен на ракеты. К тому же, по его словам, ни руководство государства, ни социум еще не отошли от развала "великой Советской империи", поэтому просто не знали, что делать.

"Просоветское, абсолютно испуганное украинское руководство не смогло даже выгодно продать ядерное оружие, — акцентирует политтехнолог, — Получили около миллиарда долларов на топливо для энергостанций и списание долгов за газ от России. Попросили бы 30 миллиардов — дали бы и их, но сыграло роль "хуторянское мышление" — "а сколько дадите и то слава Богу".

Тарас Загородний приводит пример Польши, которой накануне падения СССР в 1989 году списали долг в $60 млрд на сегодняшние деньги. Но украинское руководство, которое вчера еще бегало под Москвой и кланялось в ноги Кремля, было просто в шоке от того, что ему что-то предлагают и вообще дают, отмечает политтехнолог.

Также он отмечает, что и постсоветский украинский социум еще не пришел в себя от распада СССР. Эксперт акцентирует, что по поводу НАТО в социуме были далеко не однозначные мнения, но со временем, после того, как начались "газовые войны" с Россией и проблема с тем же островом Тузлой украинцы начали прозревать и окончательно убедились в коварстве постсоветской России уже в 2014 году.

Тарас Загородний уверен, что тот самый злополучный Будапештский меморандум хоть и не защитил Украину, ведь Россия его грубо нарушила, однако США и Великобритания полностью выполнили его требования на 200%. В меморандуме ни слова не было о военной защите Украины со стороны этих стран, только уважение территориальной целостности, суверенитета и поддержка в ООН, но несмотря на это вся Украина видит, кто именно поддерживает нас в противостоянии агрессору и сколько США и Великобритания делает для ВСУ и нашего государства.

"Как бы критически украинцы не относились к международным соглашениям и потому, что в новом соглашении с Великобританией нет ни слова о "обязательствах", но есть четкая гарантия, что финансово, технически и военно это государство будет нас поддерживать до полного вступления в НАТО, — акцентирует Тарас Загородний, — Кроме того, Великобритания таким соглашением запустила своеобразный процесс подписания таких же гарантий других стран, которые на это пока не осмеливались".

Полный разговор с Тарасом Загородним вскоре выйдет на нашем ҮоцТцЬе-канале.

Ранее Фокус сообщал, что Канада готова подписать с Украиной договор безопасности. По словам госпожи посла Канады в Украине Наталки Цмоць, проект документа уже передали в Офис президента. Другие страны G7 также хотят подписать соглашения с Киевом.