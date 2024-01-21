Атака на морской терминал под Петербургом является спецоперацией СБУ, — источники Фокуса (видео)

По информации источников, в результате атаки беспилотников на терминале возник масштабный пожар. На нем перерабатывали топливо, которое поставлялось оккупантам, поэтому его повреждение усложнит логистику для российских военных.

Сегодняшняя ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге — спецоперация Службы безопасности Украины. Детали спецоперации Фокусу сообщили собственные источники.

По их данным, по цели метко отработали беспилотники СБУ — поражения были точными, начался масштабный пожар, который пылает до сих пор, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

Фото: Google Maps

"Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области — важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ. Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но и значительно усложняет логистику топлива для военных РФ", — добавляет источник Фокуса.

Атака на морской терминал — что известно

В ночь на 21 января российское Минобороны несколько раз сообщало об атаке беспилотников на три области Российской Федерации — Тульскую, Орловскую и Смоленскую.

Взрывы также прогремели в Ленинградской области. По словам жителей, сначала были слышны звуки беспилотников, после чего раздались взрывы. После этого в поселке Усть-Луга загорелся морской терминал.

Официально о том, что причиной пожара стала атака беспилотников, не сообщалось. Несмотря на это, российские медиа писали, ссылаясь на слова главы Кингисеппского района Юрия Запалатского, что причиной возгорания терминала стало два взрыва. Известно, что повреждены две цистерны и насосная станция.

Напомним, также в ночь на 21 января взрывы раздавались в российской Туле. Сообщалось, что был атакован завод "Щегловский вал", на котором собирают "Панцирь-С" и "Панцирь-С1" и модернизируют военную бронетехнику.

Также 19 января в РФ была атакована нефтебаза в Клинцах в Брянской области. Губернатор региона заявлял об атаке беспилотников. Для тушения пожара привлекалось 13 пожарных автоцистерн и пожарный поезд.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, эта нефтебаза была вовлечена в поставках российским военным горюче-смазочных материалов, поэтому его повреждение усложнило логистику войск РФ.