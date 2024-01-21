Атака на порт под Петербургом: завод компании "Новатэк" приостановил работу, — источник Фокуса

Из-за пожара производство топлива, которое поставлялось оккупантам, на заводе ПАО "Новатэк" в балтийском порту Усть-Луга приостановлено. Повреждение затрудняет логистику для российских военных.

Из-за атаки беспилотников на морской терминал в Усть-Луге Ленинградской области (Российская Федерация) один из заводов компании "Новатэк" приостановил работу. Об этом сообщили Фокусу собственные источники.

Балтийский топливный завод "Новатэк" закрылся из-за пожара после атаки БПЛА в ночь на 21 января.

"Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал остановил работу", — говорится в сообщении.

Этот терминал — один из самых новых и важных в РФ. Он работает на экспорт, но поставляет также топливо и для российских войск.

После атаки СБУ все танкеры вблизи терминала отошли далеко в море

После атаки СБУ все танкеры вблизи терминала отошли далеко в море. Их загрузка сорвана. Поэтому, нанесен не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ.

"Хваленая российская ПВО продемострировала свою дырявость. По данным наших источников, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла", — говорится в сообщении.

Что говорят в России

Тем временем в "Новатэк" заявили, что пожар стал результатом "внешнего воздействия".

В российском Минобороны сообщили, что один беспилотник сбили над Орловской, еще один — над Тульской и четыре над Смоленской областями. О работе ПВО в России начали заявлять примерно в 22:30.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сказал, что пострадавших при пожаре нет. При этом причину возгорания он называть не стал.

Отметим, что предприятие "Новатэк" в Усть-Луге перерабатывает стабильный газовый конденсат, конечной продукцией является нефть, керосин, дизельная фракция и мазут. Завод расположен в прибрежной зоне.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как Москва заявила, что украинский беспилотник был сбит вблизи Санкт-Петербурга в Ленинградской области, примерно в 1000 километрах от границы с Украиной. Это был первый известный случай, когда БПЛА заметили непосредственно на территории с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее в России была атакована нефтебаза в Клинцах Брянской области. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, к удару причастна Украина.

Впоследствии по информации источников Фокуса стало известно, что в результате атаки беспилотников на терминале возник масштабный пожар.