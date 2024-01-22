Для участия в выборах и службы в армии: зачем власти вспомнили про множественное гражданство

Президент аннонсировал законопроект о множественном гражданстве. Это уже не первый раз, когда власти пытаются урегулировать этот вопрос. Фокус разбирался, почему тема двойного гражданства вновь актуализировалась.

"Сегодня я вношу в Верховную Раду ключевой законопроект, который поможет внести изменения в законодательство и вводит институт множественного гражданства", — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам по случаю Дня соборности 22 января.

Документ касается этнических украинцев, которые в период разных волн эмиграции вынуждено покинули родину и проживают на территории других стран. А также иностранных добровольцев, которые сегодня воюют за Украину, на основании чего могут претендовать на украинское гражданство. Исключением в законопроекте будут граждане РФ — для них получить украинский паспорт в качестве второго или третьего не представляется возможным.

Поднять демографию

Тему двойного и множественного гражданства команда президента обсуждает не в первый раз. О том, что в Украине будет урегулирован этот вопрос Владимир Зеленский говорил во время инаугурационной речи в мае 2019 года. Через полгода президент зарегистрировал соответствующий законопроект в парламенте.

Его так и не рассмотрели в сессионном зале, так как к документу были замечания со стороны Главного научно-экспертного управления ВР. Там утверждали, что законопроект приведет к распространению в Украине "узаконенного двойного гражданства", что противоречит Конституции.

В следующий раз реализовать свое обещание о двойном гражданстве президент попытался в декабре 2021 года.

"Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС вопрос множественного гражданства. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой. Не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства. Равными украинцами", — заявил Зеленский 1 декабря во время выступления в парламенте.

Тогда же президент зарегистрировал ряд законопроектов. Однако их рассмотрение было поставлено на паузу. На этот раз — из-за полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Сегодня, по словам экспертов, тема двойного или множественного гражданства как никогда актуальна для Украины, так как из-за продолжающимихся военных действий вопрос демографии становится критическим. Собеседники Фокуса ни раз отмечали, что некоторые европейские страны хотели бы, чтобы мигранты из Украины остались после завершения войны. Например, Германия, где с начала большой войны проживают более 1 млн украинцев, летом 2023 года упростила процесс получения гражданства.

"Как свидетельствуют данные по миграции, человек, который больше пяти лет провел за границей, с 90% вероятностью не возвращается на родину. Мы не знаем, когда закончатся военные действия, но украинцы за границей стараются закрепиться", — говорил Фокусу президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Согласна данным Центра экономической стратегии (ЦЭС), даже после войны в Украину могут не вернуться от 1,3 млн до 3,3 млн граждан. Социология показывает, что большинство украинцев — около 70% вернутся домой после завершения военных действий. На практике дела могут обстоять гораздо хуже.

"Президент вернулся к вопросу множественного гражданства по нескольким причинам. В первую очередь — это попытка сохранить украинцев, которые временно проживают на территории ЕС и уже не задумываются о возвращении. По осторожным оценкам социологов, это примерно треть всех, кто уехал с начала полномасштабного вторжения. Они будут делать все возможное, чтобы получить новое гражданство и закрепиться. А потому, если Украина разрешит множественное гражданство, это даст возможность не потерять часть тех, для кого в перспективе украинский паспорт не будет иметь ценности", — рассуждает в беседе с Фокусом политолог Олег Постернак.

Вторая причина, почему президент вернулся к теме множественного гражданства — возможность консолидировать этнических украинцев, которые живут по всему миру. Эксперты отмечают, что такая политика позволит увеличить количество граждан, пусть и на символическом уровне — вряд ли этнические украинцы, проживающие, к примеру, в Канаде, приедут жить в Украину — в условиях трудной демографической ситуацие после войны.

"Идея изначально была связана с тем, чтобы восстановить историческую справедливость, дать возможность представителям диаспоры получить гражданство. Уже очевидно, что, вследствие войны, Украина столкнется с серьезным демографическим кризисом. Ситуация была и так проблемной, а сейчас может стать критичной. А этот закон позволит огромной части украинцев объединять работу и жизнь в Украине и за границей. Кроме того он даст возможность людям, которые хотят у нас жить и работать, получить такую возможность. И мы должны этим воспользоваться. Например, у многих украинок, которые уехали за границу появятся мужья, их можно привлечь в Украину, дав возможность получить гражданство", — говорит Фокусу политолог Владимир Фесенко.

Не последнюю роль в актуализации темы множественного гражданство играет электоральный интерес, считает Постернак. Хотя выборы во время войны проводить не будут, так или иначе когда-нибудь они состоятся. И чем больше обладателей украинских паспортов можно будет включить в списки избирателей, тем лучше.

"Это вопрос дискуссионный, но если у людей есть гражданство, они будут голосовать. Эти одна из причин, которая указывает на целесообразность законопроекта", — добавляет эксперт.

Двойное гражданство — двойные обязанности

Пока текста законопроекта нет, эксперты могут только предположить, как документ урегулирует ряд вопросов, связанных с множественным гражданством. Среди них — мобилизация, воинская обязанность, а также избирательное право. Сможет ли гражданин нескольких стран участвовать в выборах, где он будет проходить службу в армии, а также будет ли он попадать под призыв, в случае войны.

По словам Фесенко, все эти вопросы должны быть дополнительно прописаны и урегулированы двухсторонними договорами между странами, чье гражданство получает человек.

"Например, голосовать человек с несколькими гражданствами сможет в обеих странах. А что касается службы в армии — должно быть прописано право выбора. Если в обеих странах есть норма про воинскую обязаность, человек должен выбрать, где он будет проходить службу. В случае войны — то же самое. Должна быть отдельная норма — либо отсылка к закону о мобилизации, либо — двухсторонние договоренности. Просто так нельзя призвать человека, который проживает на территории другой страны, даже если у него есть гражданство другой страны. Это нужно отдельно прописать", — отмечает эксперт.

Открытым остается вопрос с множественным гражданством некоторых народных депутатов. Легализует ли закон паспорта, которые были получены до его принятия? Постернак считает, что в последнее время Офису президента все сложнее находить голоса под ключевые законопроекты.По этой причине депутатов могут "подкупить" возможностью легализации других гражданств.

"Это один из вариантов, почему нардепы могут оперативно принять законопроект — если они получат возможность легализовать свои другие гражданства. Но при этом в ОП вряд ли хотят получить волну критики, в связи с тем, что предоставят льготный режим для депутатов в этом вопросе", — добавляет политолог.

Что касается этнических украинцев, у которых есть паспорта РФ, по мнению Фесенко, если такие люди проживают на территории Украины и могут доказать свою идентичность, им, возможно, предоставят право получить гражданство. Но только в случае отказа от российского.

Напомним, в октябре 2023 года идею двойного гражданство в Украине поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в этом вопросе могут быть определенные ограничения. А политика двойного гражданства должна воплощаться разумно и постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц.

"Любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено", — добавил Кулеба.

Фокус ранее писал, что россияне начали массово подавать документы, чтобы получить паспорт Молдовы. Власти не успевают обрабатывать новые заявки.