Брать пример с Финляндии и строить линии обороны: как это защитит от оккупантов (видео)

Страны Балтии и Финляндия прекрасно помнят свое историческое прошлое, поэтому стараются как можно быстрее построить много фортификационных сооружений. Украине тоже надо срочно возводить подобные линии обороны, считает аналитик "DeepState" Роман Погорелый.

Украина на примере Финляндии должна строить больше защитных линий, чтобы помешать продвижению оккупантов по своей территории. Финны прекрасно помнят, что им принес когда-то СССР, поэтому после нападения России на Украину уже готовятся к возможной агрессии. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик и соучредитель проекта "DeepState" Роман Погорелый.

Он акцентирует, что подготовка линий обороны в Финляндии не означает, что завтра на эту страну нападет РФ, но такие превентивные меры просто необходимы, когда у тебя под боком подобный агрессивный сосед. Таким вопросом с самого начала российского нападения на Украину задались и страны Балтии.

"Украина уже активно создает подобные защитные линии обороны и Правительство выделило рекордные 17,5 млрд гривен на этот проект, — говорит аналитик. — На севере страны все минируется, бетонируется и укрепляется".

Главное, отмечает эксперт, чтобы все эти деньги пошли в правильное русло при распределении по областным бюджетам. Более того, такие укрепления надо создавать по всей линии фронта — копать и закапываться.

"Сейчас все страны, которые хоть как-то приближены к РФ, понимают всю угрозу и всю серьезность ситуации, — говорит Роман Погорелый. — В любом случае подобные линии обороны должны быть там, где возможна агрессия российских оккупантов".

На сегодня Украина является действительно щитом Европы и, по словам эксперта, именно на нас рассчитывают наши партнеры из Польши и стран Балтии. Как можно заметить, именно они являются основными акселераторами помощи ЕС и НАТО в пользу Украины.

Ранее Фокус рассказывал, что в российском информационном пространстве заявили о территориальных и идеологических целях расширения войны за пределы Украины. Следующей может быть Финляндия, ведь там якобы "растут националистические настроения".