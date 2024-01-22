У башкиров много обид и их объединяет не только экология: Леонид Швец о протестах в Башкирии (видео)

Национальные движения в РФ имеют хорошую тенденцию для роста. Пример башкир могут перенять другие национальные республики, которым надоела власть Кремля, отмечает политический обозреватель.

Несмотря на успех или неудачу общественных акций протеста в Башкирии сам факт их начала — это очень важное событие. У башкир накопилось много претензий к России, поэтому эти обиды вылились у многих из них в поддержку оппозиционных властям митингов. Об этом в интервью Фокусу рассказал политический обозреватель Леонид Швец.

Башкиры имеют давнюю историю сопротивления, а сам арестованный общественный деятель Фаиль Алсинов напоминает эксперту борца за свободу башкирского народа Салавата Юлаева, который боролся рядом с Емельяном Пугачевым. Тогда у семьи Юлаева и его народа отбирали землю, а в 2020 году Алсинову и общине удалось отстоять гору, которую пыталось взять в разработку одно из российских предприятий, а эта гора является священной для башкир.

"Конечно, Алсинова посадили за то, что он рассказывал людям о вреде для экологии от будущего завода по добыче золота, но, по классике, "пришили" и разжигание межнациональной розни, — отмечает Швец. — На самом деле у башкир попросту пытаются отобрать землю и в чем-то наши ситуации сейчас похожи".

И хотя далеко не все башкиры против войны с Украиной, но большие потери именно среди их народа тоже побуждают выступать на акциях протеста, говорит политический обозреватель. Кроме того, власти РФ отменяли обязательное изучение народных языков в республиках, что способствует русификации местного населения и потере национального сознания, что тоже оскорбляет башкиров.

По словам Леонида Швеца, сегодня события в Башкортостане уже ощущаются не столько как экологический протест, сколько как выступления против накопившихся проблем народа республики. А еще подогревает недовольство людей то, что сам руководитель Башкортостана собственноручно написал заявление в суд на Фаиля Алсинова.

"Конечно, нам всем хочется, чтобы башкиры взяли условные вилы и подняли на них местные власти, но пока это невозможно, — акцентирует Леонид Швец. — Но такой комплексный протест крайне важен в целом как пример для других республик РФ".

По мнению политического обозревателя, потенциал национального сопротивления в России все же есть и он будет только нарастать. Для этого есть много объективных факторов, но приведет ли он к каким-то глобальным изменениям в обществе и политикуме — остается большим вопросом.

Ранее Фокус информировал, что власти России делают все возможное, чтобы лишить башкиров национальной идентичности. По всей республике российские силовики задерживают студентов и местных жителей, которые принимали участие в митингах.