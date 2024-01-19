"Мы 300 лет против Москвы": общественный деятель о событиях в Башкирии (видео)

Власти России делают все возможное, чтобы лишить башкир национальной идентичности. Многих удалось "перепрошить", но есть немало людей, которые понимают необходимость независимости от Кремля, заявляет местный общественный деятель, диссидент Артур Зарипов.

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В Башкортостане продолжаются активные задержания участников протестов в поддержку активиста Фаиля Алсинова, которого арестовали и обвинили в разжигании межнациональной розни. По всей республике российские силовики задерживают студентов и местных жителей, которые принимали участие в митингах. Об этом в интервью Фокусу рассказал местный общественный деятель, диссидент, критик российских властей Артур Зарипов.

Он отмечает, что более двадцати активистов были задержаны вчера, а сегодня продолжаются аресты тех, кого смогли распознать благодаря оперативным съемкам правоохранителей. Силовики РФ настолько боятся протестующих, что на задержание всего двух студентов отправили аж 15 спецназовцев, говорит общественный деятель.

По информации Артура Зарипова, под домом народного артиста республики Алтынай Валитова, категорически высказавшегося в поддержку арестованного Фаиля Алсинова, уже дежурят силовики. Кроме того, власти готовятся к завтрашнему выходу башкир к памятнику национального героя Салават Юлаева, боровшегося против притеснений его народа времен Российской Империи.

"Салават Юлаев был одним из лидеров национального сопротивления и воевал против царской России, а в целом противостояние происходило в течение 300 лет, — отмечает Артур Зарипов, — Однако сегодня российская власть делает все, чтобы об этом не упоминалось и вообще активно работает над тем, чтобы стереть национальную идентичность башкир. Наш народ всегда был против Москвы".

Относительно участия башкир в войне против Украины, то, по словам общественного деятеля, в любом народе будут те, кого Кремлю удалось "перепрошить" и сделать "русским". Также власть давит на семью мобилизованного. Но он акцентирует, что многие башкиры участвовали в поджоге военкоматов, расклейке листовок, антивоенных протестах и призывали других не идти на эту войну.

По мнению Артура Зарипова, активные слои национальных движений не только в Башкортостане, но и в Бурятии и Северном Кавказе понимают, что больше не надо повторять ошибок 90-х годов и оставаться в составе Федерации. К сожалению, на сегодня нельзя утверждать, что именно большинство башкиров готовы к независимости или четко понимают, чего именно хотят, но если люди поддержат активную прослойку национально сознательного населения, то это приведет к кардинальным изменениям.

Ранее Фокус рассказывал, что башкиры не согласились с приговором общественному активисту и вышли на 10-тысячный митинг. Однако в Москве решили, что не будут замечать протестов такого количества людей.