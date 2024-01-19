"Ми 300 років проти Москви": громадський діяч про події в Башкирії (відео)

Влада Росії робить все можливе, щоб лишити башкирів національної ідентичності. Багатьох вдалось "перепрошити", але є чимало людей, які розуміють необхідність незалежності від Кремля, заявляє місцевий громадський діяч, дисидент Артур Заріпов.

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В Башкортостані продовжуються активні затримання учасників протестів на підтримку активіста Фаїля Алсинова, якого заарештували та звинуватили в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. По всій республіці російські силовики затримують студентів та місцевих мешканців, які брали участь у мітингах. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів місцевий громадський діяч, дисидент, критик російської влади Артур Заріпов.

Він зазначає, що понад двадцять активістів були затримані вчора, а сьогодні тривають арешти тих, кого змогли розпізнати завдяки оперативним зйомкам правоохоронців. Силовики РФ настільки бояться протестувальників, що на затримку всього двох студентів відправили аж 15 спецназівців, каже громадський діяч.

За інформацією Артура Заріпова, під будинком народного артиста республіки Алтинай Валітов, що категорично висловився на підтримку заарештованого Фаїля Алсинова, вже чергують силовики. Крім того, влада готується до завтрашнього виходу башкир до пам'ятника національного героя Салават Юлаєва, що боровся проти утисків його народу часів Російської Імперії.

"Салават Юлаєв був один з лідерів національного спротиву і воював проти царської Росії, а в цілому протистояння відбувалось протягом 300 років, — зазначає Артур Заріпов. — Проте сьогодні російська влада робить все, щоб про це не згадувалось і загалом активно працює над тим, щоб стерти національну ідентичність башкирів. Наш народ завжди був проти Москви".

Щодо участі башкирів у війні проти України, то, за словами громадського діяча, в будь-якому народі будуть ті, кого Кремлю вдалось "перепрошити" та зробити "руським". Також влада тисне на родину мобілізованого. Але він акцентує, що багато башкирів брали участь у підпалі військкоматів, розклеюванні листівок, антивоєнних протестах та закликали інших не йти на цю війну.

На думку Артура Заріпова, активні прошарки національних рухів не тільки у Башкортостані, але й у Бурятії та Північного Кавказу розуміють, що більше не треба повторювати помилок 90-х років та залишатись у складі Федерації. На жаль, на сьогодні не можна стверджувати, що саме більшість башкирів готові до незалежності чи чітко розуміють, чого саме хочуть, але якщо люди підтримають найактивніший прошарок національно свідомого населення, то це призведе до кардинальних змін.

Раніше Фокус розповідав, що башкири не погодились з вироком громадському активісту і вийшли на 10-тисячний мітинг. Однак у Москві вирішили, що не будуть помічати протестів такої кількості людей.