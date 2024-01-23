Трамп не сможет заблокировать пакет помощи Украине: надо подождать пару недель, — политолог (видео)

Республиканцы понимают, что без демократов не смогут провести нужные законы, поэтому вынуждены договариваться. Решение о пакете помощи могут принять в течение двух недель, отмечает эксперт Игорь Петренко.

Несмотря на призывы Дональда Трампа о недопустимости компромиссов по поводу вопросов миграционной политики, на которые могут пойти республиканцы и демократы, что разблокирует пакет помощи для Украины, далеко не все его однопартийцы поддерживают подобный подход. Трамп просто играет в свои игры, а республиканцы договорятся с демократами относительно голосования по пакету помощи. Такое мнение в интервью Фокусу высказал политолог и эксперт Игорь Петренко.

Он считает, что примерно половина из республиканцев не поддерживают Трампа, как кандидата от их партии и им не нравятся призывы об отмене компромисса. Только 20% из членов республиканской партии являются "ядерным электоратом" Трампа и готовы поддержать его в любом случае.

"В целом, республиканцам импонируют взгляды Трампа относительно внутренней политики, но они понимают, что внешние его взгляды не в пользу США, — акцентирует политолог, — Если кто-то из других кандидатов на выдвижение на пост президента перехватят эту повестку, то воспользуются этим".

Игорь Петренко отмечает, что есть много заявлений умеренных республиканцев, что подобные заявления Трампа не способны сорвать процесс договоренностей с демократами, ведь таки республиканцы очень прагматичны. Они понимают, что без поддержки демократов провести свои инициативы относительно эмиграционной политики попросту не удастся, даже имея на посту своего президента.

"Трамп это то же прекрасно понимает, но продолжает играть в свою игру, ведь ему надо собрать больше электората на свою сторону, — акцентирует политолог, — В то же время республиканцы ищут компромиссов в Сенате для принятия действительно важных для партии и ее избирателей решений".

Несмотря на все заигрывания с Трампом ничем хорошим для России подобные отношения не закончатся, говорит эксперт. Именно Трамп на посту президента США начал вводить санкции против РФ заблокировав "Северный поток 2", именно он начал поставки оружия для Украины. Просто россияне надеются, что Трамп будет больше проводить изоляционную политику, потому что ему не нравится НАТО.

Политолог уверен, что судя по заявлениям республиканцев становится понятным, что они готовы к компромиссу с демократами. Поэтому соответствующее решение по пакету помощи Украине, Израилю и Тайваню будет в конце концов принято и в течение следующих двух недель этот вопрос будет решен.

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