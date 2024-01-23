Меньше "Шахедов", больше баллистики. Как Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине

Российская армия почти две недели готовилась к новому ракетному удару по жилым домам и другим гражданским целям в Украине. Командование ВСУ заявило, что не все баллистические ракеты достигли целей. Опрошенные Фокусом военные аналитики говорят, что средства РЭБ спасли жизни многих людей.

После двухнедельного перерыва армия РФ утром 23 января нанесла массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Павлограде Днепропетровской области. Удары авиаракетами наносили бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3. Враг также применял баллистические и крылатые ракеты.

Предыдущий массированный удар был 8 января, в тот день оккупанты обстреляли территорию Украины аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Основная часть крылатых ракет тогда летела в западные и центральные области.

Первая волна ракет утром 23 января оказалась в воздушном пространстве Украины примерно к 6:00 утра. Траектории полетов были схожи с предыдущими атаками: групповые заходы ракет начались в Сумской области, отмечают мониторинговые Telegram-каналы.

Далее ракеты двигались в сторону Полтавской и Черкасской областей и держали курс на Запад. Около 20 ракет летели в Киев, украинская ПВО уничтожила все цели, но обломки боеприпасов разлетелись по всем районам города, заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Несколько пожаров вспыхнуло в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. В Киевской области не зафиксировали попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры. От падения обломков ракет трое человек пострадали, повреждены три многоэтажки, частные дома и хозпостройки.

В Харькове оккупанты ударили по Киевскому и Салтовскому районам, предварительно ракетами Х-22. Погибли пять человек, еще 51 получили ранения. Разрушены многоквартирные жилые дома, учебное заведение и другая гражданская инфраструктура, в одной из самых пострадавших частей Киевского района нет света и частично воды, заявил мэр города Игорь Терехов.

В результате обстрела Харькова две женщины погибли, еще 38 человек получили ранения

Враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Украинские средства ПВО уничтожили 21 вражескую ракету, проинформировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Всего ВСУ зафиксировали 41 средство воздушного нападения:

четыре зенитных управляемых ракет С-300/С-400 летели из Белгородской области в направлении Харькова,

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 выпустили шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Энгельса,

восемь ракет Х-22 — бомбардировщики Ту-22М3 из Брянска и Орловской области в направлении Харьковской и Сумской областей,

12 баллистических ракет "Искандер-М" из Белгородской и Воронежской области,

два самолетов Су-34 запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Белгородской области.

Воздушные Силы ВСУ уничтожили 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять ракет "Искандер-М" и управляемую авиаракету Х-59. Не все баллистические ракеты достигли целей, добавил главком.

Средства РЭБ подавили баллистику?

ВС РФ проанализировали результаты предыдущих масштабных ракетных атак и работают над повышением эффективности ракетных ударов. Особенность атаки 23 января в том, что были задействованы Ту-22М3, носители сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22. Эти снаряды трудно засечь средствами ПВО, рассказывает Фокусу бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Также трудно сбивать большое количество баллистических ракет, особенно если они летят в области и по городам, где нет передовых систем ПВО типа Patriot или SAMP-T, подчеркивает генерал-лейтенант.

Оценивая критерии эффективности боевой работы подразделений ПВО нужно иметь в виду не только непосредственно уничтожения воздушных целей противника, но и невыполнение ими боевых задач по поражению объектов. Если не все баллистические ракеты достигли целей, это тоже считается эффективной работой украинских военных.

Военный эксперт предполагает, что ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы против вражеской баллистики. Благодаря этому удалось сохранить жизни мирных жителей.

"Снаряды могли сойти с маршрута, взорваться в воздухе или упасть в полях. Но главное, что они не выполнили свое задание", — подчеркивает специалист.

Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков отмечал, что в зенитных ракетах для ЗРК С-400 и С-300 установлена радиокомандная система наведения. В теории воздействовать средствами РЭБ на нее можно, но как это будет на практике, пока неизвестно.

По словам Каткова, из данных от Воздушных сил ВСУ можно понять, что показатель качества российских ракет снизился. Снаряды могли стать уязвимее к средствам РЭБ.

"Месть за обстрел Донецка": что говорят в Кремле?

РосСМИ преподнесут сегодняшнюю атаку как ответ на артиллерийский обстрел Донецка утром 21 января. В этот день снаряды прилетели в жилой микрорайон Текстильщик в Кировском районе Донецка, а также в районе рынка. Оккупационные власти города заявляли о 28 погибших и 30 раненых.

Обстрел Донецка был открытой провокацией, устроенной войсками РФ, говорит Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос, можно ли считать массированный удар по Украине ответом на обстрел Донецка заявил, что российские военные "не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению". Российские пропагандисты со ссылкой на источники пишут, что в Харькове якобы повредили "место, где располагались иностранные наемники".

По наблюдениям Снегирева, военные РФ в ходе атаки 23 января задействовали большое количество баллистических ракет "Искандер-М" и не использовали перед ракетным ударом иранские дроны Shahed.

"Применение баллистики и ракет Х-22, разработанных для поражения авианосцев, приводит к большому количеству жертв среди мирного населения. А бьют исключительно по жилой инфраструктуре прифронтовых городов", — резюмировал он.

Напомним, украинские системы РЭБ могут влиять на российские ракеты, но все зависит от типа снарядов. К примеру, в крылатой ракете Х-101 есть система DSMAC, которая во время полета снимает под собой поверхность рельефа и сравнивает ее с изображениями в памяти. Средства РЭБ будут неэффективны против такой системы.

Фокус ранее писал, что высокотехнологичное дальнобойное оружие Запада сможет изменить ход войны с Россией. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее говорил, что к британским и французским ракетам должны присоединиться немецкие Taurus.