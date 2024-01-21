Донецк попал под обстрелы: много погибших и раненых (видео)

В оккупационных властях обвиняют в обстрелах украинскую сторону. Известно, что под атаку попал рынок в микрорайоне Текстильщик, погибли по меньшей мере 13 человек.

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Утром 21 января под обстрелом оказался жилой микрорайон Текстильщик в Кировском районе Донецка. В оккупационных властях заявляют о большом количестве раненых и погибших. Об этом написал так называемый глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин.

Отмечается, что было попадание в районе рынка. По состоянию на 11 часов известно о по меньшей мере 13 погибших и 10 раненых. На месте работают соответствующие службы.

Фото: Скріншот

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин обвинил в обстрелах Украину. По его словам, в районе, который попал под удар, расположены торговые ряды и магазины.

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Российские медиа пишут, якобы атака осуществлялась шесть раз по 2-3 выстрела, всего по району якобы было выпущено 19 артиллерийских снарядов.

Также отмечается, что в микрорайоне повреждены автомобили и от ударов выбило окна в домах.

Напомним, в последнее время Россия практически ежедневно заявляет об обстрелах со стороны Украины, в частности Белгородской области. Как рассказал Фокусу генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, Россия может сама себя обстреливать из реактивных систем залпового огня. Такие методы враг может использовать для того, чтобы улучшить мобилизационный резерв.

По словам Виктора Ягуна, РФ неоднократно использовала жертвы среди гражданского населения для манипуляций в своих целях. В частности, еще в начале боевых действий в Донецкой области оккупанты обстреливали мирных жителей из мобильных минометных подразделений якобы с украинской стороны.