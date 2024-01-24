Ссорят с поляками и румынами: "земельные бароны" Украины являются угрозой на пути в ЕС (видео)

Из-за непутевой агропромышленной политики Украина раздражает европейских фермеров, которые не могут конкурировать с крупными агрохолдингами, заинтересованными только в поставках в ЕС дешевого сырья. Такие крупные структуры надо дробить и снизить им возмещение за экспорт, говорит политтехнолог Тарас Загородний.

Фермерские забастовки и протесты являются обычной ситуацией для всей Европы, особенно это касается Франции, где очень усилены "левацкие" настроения. Но и Украина построила непутевую агропромышленную экономику, в которой преобладают огромные латифундии, что является угрозой для вступления Украины в ЕС. Об этом в интервью Фокусу рассказал политтехнолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

В Евросоюзе, по словам эксперта, основой сельского хозяйства являются именно отдельные фермеры, производящие конечный продукт для страны, в отличие от латифундиста, который озабочен производством только сырья для внешнего рынка благодаря собственным огромным земельным площадям.

"В Украине на агробизнесе зарабатывает по сути группка "земельных баронов", которые ссорят Украину с поляками, румынами и всеми остальными, — акцентирует политтехнолог, — Европейские фермеры имея ограничения земельных участков не могут конкурировать производя конечную продукцию с дешевым сырьем из Украины".

ЕС заинтересован в том, чтобы фермеры поставляли на полки магазинов именно готовый продукт, потому что тогда цены на питание снижаются, говорит эксперт. В некоторых странах, как, например, в Японии, действуют большие пошлины на поставки зарубежного риса, чтобы поддержать собственные фермы. И это имеет мощный потенциал для общества, ведь фермер привлекает всю семью в бизнес и для работы, строит цеха для производства товаров и это очень положительно для внутренней экономики.

"Украине надо расчленять эти крупные агрохолдинги, ведь они нам будут мешать вступить в ЕС, — отмечает Тарас Загородний, — Например, это можно сделать благодаря снижению возмещения на экспорт сырья, что заставит агрохолдинги заниматься его переработкой в конечный продукт".

Вместо того чтобы гнать зерно на экспорт надо заставить этих "баронов" производить корма для скота, выращивать птицу или даже гнать спирт для технических средств или парфюмерии, отмечает политтехнолог. И вообще, по мнению эксперта, образцом национальной экономической политики для Украины должна стать Польша — там очень мощное движение фермеров.

"Поляки уже открыто говорят, что надо при вступлении Украины в ЕС запретить ей экспорт продукции на 20 лет, — отмечает Тарас Загородний, — Тогда возникает вопрос: зачем нам тогда в ЕС? Поэтому надо диверсифицировать подобные риски".

Ранее Фокус писал, что румынские фермеры сняли блокаду с одного пункта пропуска на границе с Украиной. Пересечь границу Украины с Румынией через КПП "Красноильск" можно только пустым грузовым транспортным средствам.