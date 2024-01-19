Румынские фермеры сняли блокаду с одного пункта пропуска на границе с Украиной, – ГПСУ

В Госпогранслужбе напомнили, что пересечь границу Украины с Румынией через КПП "Красноильск" можно только пустым грузовым транспортным средствам.

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В Румынии разблокировано движение грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского КПП "Красноильск". Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины 19 января.

Сообщается, что пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

При этом в ГПСУ подчеркнули, что пересечь государственную границу Украины с Румынией через КПП "Красноильск" можно только пустым грузовым транспортным средствам.

В ГПСУ сообщили о снятии блокады перед КПП "Викову-де-Сус — Красноильск". Фото: ГПСУ

Блокада границы со стороны Румынии: что известно

Напомним, 13 января в ГПСУ сообщили, что на территории Румынии фермеры и аграрии начали блокировать движение грузовых автомобилей через международный автомобильный пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

Спустя два дня, 15 января, акция протеста румынских фермеров распространилась на еще один пункт пропуска на украино-румынской границе — "Верхний Виков (Викову-де-Сус) — Красноильск".

По данным СМИ, 17 января румынские фермеры начали пропускать украинские фуры через границу, однако их будут сопровождать сотрудники полиции. Речь идет о таможенном пункте "Сирет–Порубное".

Однако 18 января румынские фермеры заблокировали движение к третьему пункту пропуска — "Халмеу-Дяково".