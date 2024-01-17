"В сопровождении полиции": фермеры Румынии разблокировали движение на границе, — СМИ (видео)

Возле таможенного пункта "Сирет" стоит колонна из транспортных средств, а рядом все контролируют сотрудники правоохранительных органов. Водителей призвали не вестись на провокации.

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Румынские фермеры начали пропускать украинские фуры через границу, однако их будут сопровождать сотрудники полиции. Об этом сообщает издание "Страна" 17 января.

На опубликованном ролике можно увидеть, что несколько грузовиков рядом с машинами сотрудников правоохранительных органов ожидают начала движения. По словам мужчины за кадром, который может быть одним из водителей, происходит это рядом с таможенным пунктом "Сирет — Порубное".

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Румыны и поляки блокируют границу Украины: в ГПСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска

"В сопровождении полиции будет осуществляться движение. Сейчас будет стартовать первая колонна — 10-12 машин. Полиция за всем следит, осуществляется контроль", — говорится в сообщении.

Отдельно автор ролика отметил, что не нужно лезть без очереди и призвал не вестись ни на какие провокации, которые могут быть устроены на границе. К водителям приезжали представители румынских фермеров и также попросили не вестись на провокации.

В ином сценарии украинским перевозчикам придется еще очень долго сидеть на границе, ведь блокада может восстановиться.

Напомним, 13 января, на территории Румынии фермеры начали ограничивать движение украинских грузовых транспортных средств через международный автомобильный пункт пропуска "Порубное — Сирет". Фермеры требовали увеличения субсидий, чтобы была возможность конкурировать с украинской продукцией.

Спустя несколько часов в ГПСУ сообщили, что блокада границы Украины и Румынии завершена и длилась она меньше суток, однако на следующий день ситуация повторилась.

16 января сообщалось, что правительство Румынии договорилось с фермерами-протестующими о снятии блокады границы. При этом достигнутые договоренности не предусматривают немедленного прекращения протестов. В частности, на их продолжительность могут повлиять переговоры с перевозчиками, которые будут проходить до 18 января.

Также в этот день было возобновлено движение грузовиков на польской границе. В ГПСУ подтвердили снятие блокады с ПП "Ягодин-Дорогуск". Водителей призвали учесть информацию о возобновлении движения на польско-украинской границе движения при планировании международных перевозок.