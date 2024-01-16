Движение грузовиков восстановлено: в ГПСУ подтвердили снятие блокады с ПП "Ягодин-Дорогуск"

Водителей призвали учесть информацию о возобновлении движения на польско-украинской границе движения при планировании международных перевозок.

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Польские протестующие сняли блокаду с пропускного пункта "Ягодин-Дорогуск", а движение грузовых транспортных средств восстановлено в обоих направлениях. В Западном региональном управлении Госпогранслужбы в Facebook сообщили подробности.

Акция польских перевозчиков завершилась в 20 часов (по киевскому времени). Соответствующую информацию пограничникам предоставили представители Пограничной стражи Республики Польша.

Важно

Правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной

В обычном режиме осуществляется оформление и пропуск через границу. Водителей призвали обратить внимание на эту информацию и учесть соответствующие данные при планировании международных перевозок.

Пропускной пункт "Ягодин-Дорогуск" Фото: Google Maps

Блокада границы Украины польскими перевозчиками

В среду, 3 января, премьер Польши Дональд Туск объявил намерения относительно переговоров польскими перевозчиками. Он призвал "не применять блокаду как средство защиты своих интересов". Руководитель правительства призвал обсудить презентацию перспектив решения "конфликта с польскими перевозчиками". Уже 16 января польские перевозчики, которые организовали блокаду границы с Украиной, достигли соглашения с польским правительством.

Государственная пограничная служба Украины 16 января отметила, что на украинско-польской границе были разблокированы два пункта пропуска. Речь шла о "Краковец — Корчева" и "Рава-Руська — Гребенное".

Впервые польские перевозчики перекрыли пункты пропуска на польско-украинской границе в ноябре 2023 года. С тех пор они блокировали движение определенного транспорта. Организатор акции требовали вернуть разрешения на грузовые перевозки для украинских водителей, которые из-за войны России против Украины отменил ЕС.

Напомним, в субботу, 13 января, на территории Румынии фермеры начали ограничивать движение украинских грузовых транспортных средств через международный автомобильный пункт пропуска "Порубное — Сирет". По информации пограничников, фермеры требовали увеличения субсидий для лучшей конкуренции с украинской агропродукцией, но впоследствии свои меры прекратили.