Блокада границы: румынские фермеры заблокировали третий пункт пропуска

В Гостаможслужбе сообщают, что бастующие перекрыли движение крупной сельскохозяйственной техникой. Сейчас выезд грузовиков из Украины временно приостановлен.

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В Румынии фермеры продолжают свои протесты. 18 января забастовщики заблокировали движение к третьему пункту пропуска — "Халмеу-Дяково". Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что перед пунктом пропуска забастовщики перекрыли движение сельскохозяйственной техникой. Чтобы легковые автомобили могли беспрепятственно пересекать границу пограничники временно приостановили движение грузовиков на выезд из Украины.

Фото: Google Maps

Также сообщается, что пока не известно, сколько времени продлится блокирование движения румынскими фермерами.

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"Протест будет приостановлен": правительство Польши договорилось с перевозчиками, – СМИ

В Гостаможслужбе говорят, что на выезд из Украины ожидает 10 грузовых автомобилей, а в электронной очереди — 607 транспортных средств. За прошедшие сутки из Украины выехало 183 транспортных средства, а въехало — 105.

Блокировка границы — что известно

О блокировании движения грузовых автомобилей румынскими фермерами и аграриями на границе с Украиной сообщили в Госпогранслужбе 13 января. Акция протеста началась возле пункта пропуска "Сирет". Среди требований бастующих — увеличение субсидии, чтобы они могли конкурировать с украинской продукцией.

Эта блокада длилась менее суток и вскоре пограничники сообщили, что движение грузовиков разблокировано. Впрочем уже на следующий день фермеры возобновили свои протесты возле пункта пропуска.

16 января медиа писали, что правительство Румынии удовлетворило некоторые требования забастовщиков. Впрочем договоренности не предусматривали немедленного разблокирования границы. Отмечалось, что на продолжительность протестов могут повлиять переговоры с перевозчиками, которые продлятся до 18 января.

Напомним, 17 января министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак рассказал, когда исчезнут очереди на украинско-польской границе. По его словам, ситуация должна улучшиться уже в ближайшие дни.

В частности, 16 января в Госпогранслужбе сообщили, что польские забастовщики разблокировали движение на двух пунктах пропуска с Украиной, а именно: "Краковец — Корчева" и "Рава-Русская — Гребенное".