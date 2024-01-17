В ближайшее время: в Польше спрогнозировали, когда исчезнут очереди на границе с Украиной

По словам министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака, в ближайшие дни очереди на пограничных переходах исчезнут.

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Обстановка пунктах пропуска на границе между Польшей и Украиной улучшатся в ближайшее время. Очереди грузовых транспортных средств предположительно уменьшатся и исчезнут в течение нескольких дней. Об этом сообщает министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак в эфире RMF.

Согласно его высказыванию, в течение ближайших дней очереди на пограничных переходах должны исчезнуть.

Министр сообщил, что после заключения соглашения с перевозчиками он связался с вице-премьер-министром Украины Александром Кубраковым и подчеркнул, что возобновление протестной акции 1 марта будет зависеть от того, будет ли украинская сторона выполнять требования митингующих.

Министр из Польши заверил, что предпримет все необходимые меры для выполнения требований польских перевозчиков до 1 марта.

Климчак подчеркнул, что Украина согласилась отменить электронную очередь для пустых фур, зарегистрированных в Польше и возвращающихся из Украины. Он также отметил, что увеличен срок пребывания польских грузовиков в Украине с 20 до 60 дней.

Напомним, в среду, 3 января, премьер Польши Дональд Туск заявил, что намерен уговаривать польских перевозчиков"не применять блокаду как средство защиты своих интересов".

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Впоследствии польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузовиков на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

11 декабря на границе Польши и Украины разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин–Дорохуск". Однако вечером того же дня протестующие якобы сломанной фурой перекрыли разблокированный переход.