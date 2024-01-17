Найближчим часом: у Польщі спрогнозували, коли зникнуть черги на кордоні з Україною

За словами міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака, найближчими днями черги на прикордонних переходах зникнуть.

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Обстановка в пунктах пропуску на кордоні між Польщею та Україною покращиться найближчим часом. Черги вантажних транспортних засобів, ймовірно, зменшаться і зникнуть протягом кількох днів. Про це повідомляє міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак в ефірі RMF.

Згідно з його висловлюванням, протягом найближчих днів черги на прикордонних переходах мають зникнути.

Міністр повідомив, що після укладення угоди з перевізниками він зв'язався з віцепрем'єр-міністром України Олександром Кубраковим і наголосив, що відновлення протестної акції 1 березня залежатиме від того, чи буде українська сторона виконувати вимоги мітингувальників.

Міністр із Польщі запевнив, що вживе всіх необхідних заходів для виконання вимог польських перевізників до 1 березня.

Клімчак наголосив, що Україна погодилася скасувати електронну чергу для порожніх фур, які зареєстровані в Польщі і повертаються з України. Він також зазначив, що збільшено термін перебування польських вантажівок в Україні з 20 до 60 днів.

Нагадаємо, у середу, 3 січня, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що має намір умовляти польських перевізників"не застосовувати блокаду як засіб захисту своїх інтересів".

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

11 грудня на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорохуськ". Однак увечері того ж дня протестувальники нібито зламаною фурою перекрили розблокований перехід.