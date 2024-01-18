Блокада кордону: румунські фермери заблокували третій пункт пропуску

У Держмитслужбі повідомляють, що страйкарі перекрили рух великою сільськогосподарською технікою. Наразі виїзд вантажівок з України тимчасово призупинено.

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У Румунії фермери продовжують свої протести. 18 січня страйкарі заблокували рух до третього пункту пропуску — "Халмеу-Дякове". Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Зазначається, що перед пунктом пропуску страйкарі перекрили рух сільськогосподарською технікою. Аби легкові автомобілі могли безперешкодно перетинати кордон прикордонники тимчасово призупинили рух вантажівок на виїзд з України.

Фото: Google Maps

Також повідомляється, що поки не відомо, скільки часу триватиме блокування руху румунськими фермерами.

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"Протест буде припинено": уряд Польщі домовився з перевізниками, — ЗМІ

У Держмитслужбі кажуть, що на виїзд з України очікує 10 вантажних автомобілів, а в електронній черзі – 607 транспортних засобів. Минулої доби з України виїхало 183 транспортних засоби, а в’їхало – 105.

Блокування кордону — що відомо

Про блокування руху вантажних автомобілів румунськими фермерами та аграріями на кордоні з Україною повідомили у Держприкордонслужбі 13 січня. Акція протесту розпочалася біля пункту пропуску "Сірет". Серед вимог страйкарів – збільшення субсидії, аби вони могли конкурувати з українською продукцією.

Ця блокада тривала менше доби та невдовзі прикордонники повідомили, що рух вантажівок розблокований. Втім вже наступного дня фермери відновили свої протести біля пункту пропуску.

16 січня медіа писали, що уряд Румунії задовольнив деякі вимоги страйкарів. Втім домовленості не передбачали негайного розблокування кордону. Зазначалося, що на тривалість протестів можуть вплинути переговори з перевізниками, які триватимуть до 18 січня.

Нагадаємо, 17 січня міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак розповів, коли зникнуть черги на українсько-польському кордоні. За його словами, ситуація має покращитися вже найближчими днями.

Зокрема, 16 січня у Держприкордонслужбі повідомили, що польські страйкарі розблокували рух на двох пунктах пропуску з Україною, а саме: "Краківець — Корчова" та "Рава-Руська — Гребенне".