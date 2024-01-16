Блокада кордону: уряд Румунії домовився з фермерами-протестувальниками

Медіа пишуть, що досягнуті домовленості не передбачають негайного припинення протестів. Зокрема, на їх тривалість можуть вплинути переговори з перевізниками, які проходитимуть до 18 січня.

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Міністерство сільського господарства Румунії задовольнило низку вимог страйкарів, які протягом декількох днів блокували один із пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні. Про це пише Euractiv.

Зазначається, що угода містить 13 вимог, які висунули фермери. Наразі тривають обговорення, аби знайти компроміс щодо інших вимог румунських страйкарів.

Румунський уряд зобов'язався надавати повний обсяг субсидій на всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року. Також фермерам пообіцяли прийняти положення про субсидовані кредити.

За словами представника фермерів Маріуса Міку, до кінця січня важливо послабити правила сівозміни та відсоток земель, які спеціально не обробляються певний час для відновлення родючості ґрунту.

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Також він сказав, що підписана угода не є підставою для негайного зупинення протестів. Зокрема, на їх тривалість можуть вплинути переговори з перевізниками, які проходитимуть до 18 січня.

Серед іншого, уряд Румунії пішов на зустріч фермерам та погодив компенсувати збитки, які були отримані від імпорту з України. Зазначається, що тепер зернові та інші товари матимуть чітке маркування. Окрім того, за допомогою GPS в порту Констанца здійснюватиметься електронний моніторинг пломб.

Видання пише, що за словами Міністра сільського господарства Румунії Флорін Барбу, Румунія не запроваджуватиме мита на імпорт зерна.

Блокування українсько-румунського кордону

Про розпочатий румунськими фермерами страйк у Держприкордонслужбі повідомили 13 січня. Зазначалося, що страйкарі заблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Порубне — Сірет". Серед основних вимог страйкарів було збільшення субсидій.

Загалом блокада тримала менше ніж добу, однак вже 14 січня фермери знову почали блокувати рух вантажівок. Попри це, легкові автомобілі та автобуси із пасажирами пропускали у звичному режимі. Повідомлялося, що румунські фермери перебувають за декілька кілометрів від кордону.

Нагадаємо, також наразі триває блокування польськими страйкарями трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Станом на 15 січня у чергах в сторону України очікує близько 1,2 тисячі вантажівок.

Також попри те, що пункт пропуску "Шегині — Медика" був розблокований на початку січня, черга з вантажівок складала понад 900 вантажних автомобілів.