Румуни та поляки блокують кордон України: у ДПСУ розповіли про ситуацію на пунктах пропуску

За словами представника ДПСУ, на кордоні сформувалася черга з приблизно 600 вантажівок, які очікують можливості перетнути кордон у бік Румунії.

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На кордонах з Румунією та Польщею триває блокування руху вантажівок. Протест з боку представників аграрного сектору, що почався у вихідні, знову призвів до обмеження руху на території Румунії. Про це в понеділок, 15 січня, повідомив представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Ситуація на кордоні з Румунією

Ось уже третій день поспіль активісти аграрного сектору перебувають приблизно за три кілометри від кордону, де вони, починаючи з ранку і завершуючи ввечері, організовують блокування вантажного транспорту. Основні точки блокування — напрямок пункту пропуску "Порубне" та пункту "Красноїльськ", пов'язаного з румунським пропуском "Вікову-де-Сус". За словами Демченка, до 17:00 часткове уповільнення руху вантажівок зафіксовано у напрямку "Порубне", а потім румунська сторона повідомила про "певне припинення руху вантажівок у бік Румунії".

Згідно з його заявою, на кордоні сформувалася черга з близько 600 вантажівок, які очікують на можливість перетнути кордон у бік Румунії у напрямку "Порубне". Він також повідомив, що на виїзді з України близько 600 вантажівок фізично не присутні на кордоні, і на пункті пропуску "Красноїльськ" діє "жива" черга, при цьому електронна система неактивна.

Ситуація на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною

На кордонах із Польщею — напрямку "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краковець" — блокування також триває, і на ранок 15 січня близько 1 тисячі 200 вантажних транспортних засобів очікували можливості перетину кордону в бік України.

Демченко також уточнив, що напрямок ПП "Шегині — Медика" розблокували 6 січня, і наразі рух там інтенсивний, але є черга з приблизно 950 вантажівок. Демченко зазначив, що інтенсивність руху залишається різною залежно від напрямку, додавши, що спостерігається збільшення черги на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною.

Важливо

Блокада на румунському кордоні: з'явилося відео з пункту пропуску "Сірет"

Нагадаємо, у суботу, 13 січня, на території Румунії фермери та аграрії почали обмежувати рух вантажних транспортних засобів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Сірет", який розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне". За даними ЗМІ, фермери вимагають збільшення субсидій, щоб можна було конкурувати з українською продукцією.