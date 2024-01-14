Румунські фермери та аграрії відновили блокаду українського кордону, — ДПСУ

За інформацією прикордонної служби, проїзд вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет" заблоковано. Днем раніше блокада тривала близько шести годин.

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На території Румунії фермери відновили блокаду кордону і рух вантажівок виявився заблокованим. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у своєму Telegram-каналі 14 січня.

Йдеться про пункт пропуску "Сірет". Приблизно о 14:00 представники прикордонної поліції Румунії повідомили українській стороні про те, що блокада відновилася.

"Отримано інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет", що знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне", — ідеться в повідомленні.

Фермери та аграрії в Румунії відновили блокаду кордону з Україною Фото: ДПСУ

У ДПСУ окремо додали, що оформлення всіх видів транспортних засобів і пішоходів на виїзд з України продовжують здійснювати згідно зі встановленим порядком.

Попередня блокада кордону з боку Румунії, яка фіксувалася днем раніше, тривала близько 6 годин, нагадують представники ДПСУ. Як довго це триватиме зараз — інформації немає.

Нагадаємо, 13 січня, на території Румунії фермери почали обмежувати рух українських вантажних транспортних засобів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне — Сірет". Фермери вимагали збільшення субсидій, щоб була можливість конкурувати з українською продукцією.

За кілька годин у ДПСУ повідомили, що блокаду кордону України та Румунії завершено, і тривала вона менше ніж добу. Пропуск транспортних засобів і пішоходів здійснювався у звичайному режимі. Наступного дня активності з боку румунських фермерів поновилися.