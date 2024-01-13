Блокада на румунському кордоні: з'явилося відео з пункту пропуску "Сірет"

Фермери вимагають збільшення субсидій для того, щоб можна було конкурувати з українською продукцією.

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Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет", який розташований навпроти українського "Порубне", заблоковано. Відео з місця подій показало видання "Страна".

Як раніше зазначили у пресслужбі Державної прикордонної служби, йдеться про контрольний пункт "Сірет", розташований навпроти українського посту "Порубне" в Чернівецькій області.

Як зазначили в джерелі, фермери вимагають збільшення субсидій, щоб можна було конкурувати з українською продукцією.

Блокада на кордоні з Румунією: що відомо

У суботу, 13 січня, на території Румунії фермери та аграрії почали обмежувати рух вантажних транспортних засобів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Сірет", який розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

За даними прикордонної служби, учасники блокування перебувають на певній віддаленості від кордону на автодорозі, яка веде до пункту пропуску.

Нагадаємо, 24 грудня польські фермери призупинили свій страйк у Медиці, перед кордоном з Україною. Рух вантажівок через КПП "Медика-Шегині" відновлено.