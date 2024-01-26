Привилегия для топ-менеджеров. Кто в Украине позволит себе бронь за 20 тысяч гривен в месяц

Нардепы рассматривают вариант бронирования работников за фиксированную сумму в месяц. Средняя зарплата в Украине, по официальным данным, чуть более 17 тысяч гривен. Бизнесу предлагают платить в бюджет за одного забронированного работника более 100% от его зарплаты, не считая другие налоги. Фокус выяснил, кто готов платить за бронь от армии и к чему это приведет.

Депутаты Верховной Рады готовят инициативу, меняющую подход к бронированию военнообязанных работников независимо от их должностей. Каждый месяц, в дополнение к военному сбору в 1,5% и другим налогам, может прибавиться фиксированная ставка в 20 000 гривен за бронь, рассказали Фокусу представители комитета парламента по вопросам экономического развития.

При этом не уточняется, кто должен выплачивать эти расходы: работодатель или сам работник.

Бронировать можно до 50% штата военнообязанных. По оценкам авторов инициативы, благодаря плате фиксированной ставки, бюджет Украины может получить от 18 млрд до 155 миллиарда гривен в год.

Новая концепция построена как на экономическом анализе и сборе статистики, так и на обсуждениях с экономистами, представителям бизнеса, органов власти и военными, рассказывает Фокусу глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Специалисты пытаются решить несколько вопросов одновременно: как сделать так, чтобы бизнес сохранил важные кадры, за счет чего покрыть дефицит бюджета и в тоже время выполнить мобилизационные планы. Другая задача состоит в выведении из черного рынка денег, которые украинцы платят за незаконные способы уклонения от призыва в ВСУ, добавляет нардеп.

По его словам, озвученные 20 000 гривен — это лишь одна из сумм в качестве платы за бронь. Предлагается довольно широкий диапазон от 6 до 50 тысяч гривен. Многие владельцы бизнеса готовы заплатить максимальный взнос за нужного работника.

"Важно понять оптимальную сумму. Идет война, мы принимаем решения, конечно, всем не угодишь. Некоторые мои коллеги говорят, что если ставка будет менее 40 000 гривен за бронь, то все это не нужно было начинать. Якобы малое наполнение бюджета. А представители больших предприятий с сотнями работников говорят: поставите планку 6 тысяч гривен, мы не вытянем", — описывает нардеп проблемы.

Собственники бизнеса и директоры крупных компаний не будут служить?

Платить 20 тысяч гривен за работника независимо от его должности — довольно большие расходы для украинского бизнеса. Средняя зарплата в Украине за второй квартал 2023 года составила чуть более 17 тысяч гривен. Власти хотят, чтобы бизнес платил в бюджет за бронь сотрудника более 100% от его зарплаты. Причем оплата других налогов не отменяется, в том числе и единого социального взноса в размере 22% от минимальной заработной платы.

Вполне вероятно, что суммы для брони собственники компаний будут платить за себя и приближенных к ним топ-менеджеров, что говорит о легализации откупа от мобилизации и классовому подходу. Глава подкомитета по развитию конкуренции и равных условий для бизнеса Людмила Буймистер прямо говорит, что плата 20 000 гривен за стратегического работника, помимо всех налогов, это абсолютно верный подход.

Топ-менеджмент серьезных компаний, по ее словам, нельзя трогать и подводить под мобилизацию. Экcпертная инициатива направлена именно на бронь руководства компаний, которые важны для экономики Украины. Что касается обычных работников на гражданке, тут нужно следить за балансом, чтобы не было искусственного откупа от мобилизации, полагает Буймистер.

Безработным или работающим неофициально нардеп советует готовиться: теневую сферу возьмут под контроль. Неоформленным работникам не положена бронь. Государство должно знать армейский резерв.

"Мне кажется, у многих сложилось впечатление, что как только стал на воинский учет, то оказался в ВСУ и отправился на передовую. Это не совсем так. Закон о мобилизации призван упорядочить мобресурс и постановку украинцев на учет. ВСУ нужны специалисты высокотехнологических областей, а не только пехота. Не забывайте, у нас идет война. Если боевой фронт не выстоит, экономические фронты лишатся смысла. Если фронту нужен ресурс, он должен быть", — заметила нардеп.

В то же время Буймистр выступает против любых инициатив, которые разделяют украинское общество на классы. Стоит также подумать, как увеличить число предприятий, которые будут работать на оборонные нужды, включая высокотехнологические, заключает она.

Получат ли ФЛП отсрочку от армии?

В Украине забронировано 538 000 мужчин, включая госслужащих и работников военных администраций. Максимальная доля забронированных — 27,9% в секторе энергетики. Далее идет агропромышленный сектор (15,2%), промышленность и транспорт (12,6% и 12,5%). Чиновники из центральных органов исполнительной власти и военных администраций занимают 5,2%, свидетельствуют данные журнала Forbes.

Минимум 3,4 миллиона украинских мужчин с неустановленным статусом для экономики Украины: не трудоустроены, не находятся в Силах обороны, не находятся за границей и не имеют группы инвалидности.

Отдельной категорией идут мелкие предприниматели. Инициативная группа пока не продумала, как самозанятым получить бронь от армии. ФЛП ранее имели право на бронь, только если выполняли оборонный заказ или другие работы для органов местной власти и военных администраций.

Нардеп Дмитрий Наталуха говорит, что предпринимателей учитывают в процессе бронирования. Возможно, они тоже заплатят за бронь. Дискуссии идут в плоскости, платить ли им те же 6-50 тысяч гривен, по аналогии с работниками компаний, или применять другой подход.

"Нужно учитывать злоупотребления в оформлении работников компаний на ФЛП. Желание сэкономить приведет к трудоустройству через ФЛП с последующими занижениями выплат в бюджет. Нюансы есть, но из этого уравнения мелких предпринимателей мы не выбрасываем", — подытожил он.

Львиная доля специалистов из IT-сферы работает по схеме ФЛП. У них есть деньги и они с удовольствием заплатят, чтобы их не трогали, говорит Фокусу президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Эксперт уточняет, что в Украине есть люди, готовые платить военкомам 5-10 тысяч долларов взятки за отсрочку от мобилизации. Другие пользуются услугами проводников-мошенников, которые обещают провести уклонистов непонятными путями через границу. В итоге всех ловят пограничники.

"Потом военкомы покупают виллы за границей… Пора уже понять, что не все граждане могут отважиться воевать. На мой взгляд, будет правильно, если человека забронирует предприятие и уплаченные деньги пойдут в бюджет, а не дельцам", — комментирует он Фокусу.

Теневые наличные. Новые схемы на предприятиях ради уклонения от мобилизации

Предлагаемые нардепами и экспертами изменения создают новые схемы уклонения от мобилизации. Люди будут оформляться на предприятия фиктивно ради возможности получить бронь. Полученную зарплату могут частично возвращать работодателю для откупа от мобилизации, говорит Фокусу адвокат в сфере военного права Николай Максимов.

"Идея хороша в части наполнения бюджета минимум на 18 млрд гривен. Действительно, на такую сумму можно купить дроны или другое вооружение. Но готовы ли украинские работодатели платить +100% к зарплате работника? Тут много сомнений", — рассказал юрист.

Украинские предприятия работают с большим количеством теневых наличных денег. Поэтому официально могут установить и провести зарплату в 20 000 гривен, а далее уже вступают договоренности с работником: 12 тысяч — оставляют себе, а 8 тысяч возвращают на бронь. Однако работодателю все равно придется доплачивать в бюджет 12 тысяч гривен, помимо полученных 8 тысяч от работника.

Максимов предупреждает о рисках шантажа работников со стороны начальства. В частном секторе возможностей для злоупотреблений меньше, чем в государственном, но работодатели все равно получат сильный рычаг давления. Выбор забронированных зависит от их решения, заключил Максимов.

Напомним, некоторые военные считают, что украинцы не хотят воевать из-за страха погибнуть. Старший солдат 47 отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Елена Рыж сказала, что над страхом надо работать, а этого люди не умеют.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее предлагал отправить всех госслужащих и нардепов на военные учения. Политик рассчитывает, что такая мера будет мотивировать украинцев не бояться мобилизации.