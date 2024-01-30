Запасной план: кто даст денег Украине, если США не одобрят помощь

Несмотря на то, что американская помощь остается под вопросом, в Киеве уверены, что она не прекратится. Фокус разбирался, как будет действовать Украина, если США сократят поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США не прекратят военную и финансовую поддержку нашей страны. Если это и произойдет, то перед Европой возникнет "серьезная угроза". Такое мнение президент высказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Во-первых, я верю, что этого [прекращения помощи США — Ред.] не произойдет. Не останется одна Европа. Она одна не справится на том уровне, на котором Украина получала поддержку — ни оружием, ни финансами. США имеют влияние. И когда сигналы не позитивные, они влияют на лидеров Европы. И если так произойдет [поддержка сократится — Ред.], что будет затягивание процессов, это повлияет на Европу", — считает Зеленский.

Помощь от других стран

В конце прошлого года финансирование Киева со стороны США было поставлено на паузу, так как Конгресс не смог принять соответствующее решение. Камнем преткновения стали дискуссии по безопасности американских границ.

С того момента ситуация не слишком изменилась. По последней информации, республиканцы и демократы согласовали антимиграционный законопроект об усилении контроля над миграцией, который открывает путь для голосования за продление помощи Украине. Но спикер палаты представителей Майк Джонсон уже назвал миграционный законопроект "мертвым".

Пока Конгрессмены ведут дискуссии, в Белом доме признают, что ситуация с приостановкой американской помощи уже определенным образом сказалась на ситуации на фронте.

"Сейчас у нас закончилась помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это означает на поле боя", — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции 29 января.

Несмотря на то, что ситуация находится в подвершенном состоянии, украинские власти выражают уверенность в позитивном исходе. Так в начале 2024 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью CNN, что у Украины нет плана "Б" на случай, если американское финансирование прекратится.

"У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А", — ответил министр на вопрос, что будет делать Киев в случае дефицита военной помощи. Кулеба также добавил, что "Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами". А помощь не остановится, поскольку это "инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа".

По словам политолога Игоря Рейтеровича, на самом деле, план "Б" существует, однако представители украинской власти не хотят его озвучивать. В том случае, если Украина не получит 60 млрд долларов США, у нее останется финансовая поддержка ЕС. Кроме того, наша страна работает над тем, чтобы увеличить размер помощи от других стран, которые в совокупности под конец года смогут предоставить сумму, близкую к американской.

"У нас есть договоренности с другими странами. Например, Япония стала в прошлом году третьей страной, после Германии и США, по количеству денег, предоставленных Украине. Речь шла о 2,5 млрд долларов. Есть скандинавские страны, которые обещали выделить Украине дополнительно в 2024 году серьезную сумму денег, практически на уровне годового финансирования ЕС. И это только начало работы. Практически каждую неделю мы видим сообщения — Нидерланды выделил дополнительную помощь, Бельгия. Поэтому наш план "Б" — это брать меньшими траншами, но у большего количества источников. Этот план работает, его просто не называют планом "Б". Потому что 60 млрд долларов от США — очень важная для нас история", — говорит Фокусу Рейтерович.

Научиться разговаривать с Трампом

Эксперт отмечает, что уверенность украинской власти в том, что финансовая и военная поддержка США не прекратится, связана с пониманием геополитических процессов в мире.

"Двухпартийная поддержка США вряд ли исчезнет. Она может даже усилится, так как американцы понимают геополитические потери, которые США несут от действия РФ. На этом базируется уверенность президента Украины. А также есть понимание факта, что даже когда Дональд Трамп был президентом, с ним можно было договориться о помощи", — добавляет эксперт.

Впрочем, возможная победа Трампа на американских выборах станет серьезным вызовом для украинской власти, признает эксперт. Киеву придется прилагать больше усилий, чтобы выстроить правильную коммуникацию и сохранить поддержку на необходимом уровне.

"Трамп не думает наперед, он ситуативный политик. И если он станет президентом и попытается, как он обещал, договориться с Путиным за 24 часа, у него вряд ли это выйдет. И тогда он начнет действовать по-другому. Так что думаю, Россию ждут сюрпризы. Они ждут, что Трамп принесет большие перемены. Но Гитлер весной 1945 года тоже ждал смерти Рузвельта, думая, что ситуация изменится. Но Рузвельт умер, а для Гитера ничего не изменилось. Вот и РФ ждет разочарование, даже если Трамп победит. Поэтому нам нужно думать, как коммуницировать с Трампом, если возникнет такая необходимость, чтобы убедить его поддерживать Украину", — добавляет Рейтерович.

Напомним, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, крайний срок для одобрения дополнительного финансирования для Украины американским Конгрессом приходится на конец января. По его словам, задержка финансирования "существенно отразится на обстановке на фронте".

Фокус также писал, как отразится на фронте, если США не одобрят помощь Украине.