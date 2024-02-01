Кого начальник пошлет. Почему тотальная мобилизация госслужащих и силовиков породит коррупцию в ведомствах

Новая редакция законопроекта о мобилизации предполагает набор в армию чиновников и силовиков. Первых можно подготовить к службе, как обычных гражданских, вторые уже имеют навыки обращения с оружием. Но вопрос механизма раздачи квот на их бронь в размере 50% открыт. Фокус выяснил, начнется ли массовая мобилизация работников госсектора после принятия законопроекта.

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Правительство оставило норму с "равным воинским учетом для всех": госслужащих и силовиков хотят лишить гарантированной отсрочки от службы в ВСУ.

Право на полную бронь могут потерять работники Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственного бюро расследований (ГБР), Государственной исполнительной службы, прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Службы судебной охраны, патронатной службы и Национальной полиции.

Стопроцентная бронь полагается лишь топ-чиновникам, а госслужащим категории "Б" и "В" — максимум 50% от числа всех военнообязанных. Забронировать могут глав городских, поселковых советов или территориальных общин.

Вероятно, власти демонстрируют украинцам справедливость в условиях, когда одних граждан силой доставляют в военкоматы, а другие получили "индульгенции" от призыва. Отметим, что в новой редакции документа ничего не говорится о мобилизации действующих и вышедших на пенсию сотрудниках СБУ и разведорганов. Подлежат ли они призыву, не известно.

Практически все работники силовых структур подходят для службы в пехоте, ими вполне можно комплектовать боевые части для фронта, говорили ранее Фокусу военные эксперты. Прокуроры и полицейские регулярно сдают нормы по физической подготовке, стрельбе и проходят медкомиссию. Базовый уровень их готовности к военным условиям явно лучше, чем у любого гражданского, мобилизованного на улице.

Коррупция среди своих. По каким критериям госструктуры пошлют людей на фронт?

Набор большого числа госслужащих в армию далеко не означает прилив качественных новобранцев. Необходимо учитывать совокупность их профессиональных функций, чтобы полностью не развалить систему госуправления.

Полицейских можно отправить на "ноль", так как они умеют обращаться с оружием и у большинства есть необходимый уровень физподготовки, полагает ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Силовики могут работать в диверсионно-разведывательных группах, их навыки работы с преступниками для этого пригодятся. Другой вариант — проверять документы на блокпостах, чтобы этим не занимались военные. Других госслужащих лучше использовать на второй и третьей линии фронта, говорит он Фокусу.

Частичное лишение брони работников администраций или министерств таит в себе коррупционные риски. Начальники отделов и заместители глав органов останутся на местах, а на других будут давить, угрожая "армейскими списками", полагает военный.

Эксперт указывает на отсутствие механизма просчета указанных 50% сотрудников и кто в итоге будет принимать решение об их мобилизации.

"Если это сделает начальник структуры или полицейского подразделения, это все огромные возможности для коррупции. Начальник решает, кто из его подчиненных пойдет на фронт: пять отправят, пять оставят… Критерии оценки отсутствуют. Придется следить за каждой госструктурой, сколько человек подали на призыв", — рассказывает он.

Возможно, все указанные недостатки выпишут в окончательном варианте законопроекта о мобилизации. Разделить пополам всех чиновников и силовиков явно не выйдет, ведь там работают женщины, иногда и пенсионеры, не попадающие под критерии мобилизации.

"Например, есть 100 тысяч работников и как быть? Оставить 50 тысяч, а остальные 50 тысяч призвать? Надо разобраться, есть ли среди них пенсионеры, женщины и кто по состоянию здоровья не может служить", — поясняет Гетьман.

Как мотивировать госслужащих воевать?

Отправка на фронт немотивированного бойца — не лучшее решение для боевых подразделений. Мобилизация полицейских и госслужащих, безусловно, даст определенный процент людей для ВСУ, но серьезного прироста ждать не стоит, считает адвокат в сфере военного права Николай Максимов.

"Госслужба в Украине сопряжена с огромной бюрократией. Если половину работников сократить, как тогда решать вопросы с получением справок? Не представляю, как будет работать система. Власти пытаются увеличить мобилизационный ресурс, но иногда не учитываются другие важные моменты", — поясняет юрист.

Максимов подчеркивает вероятность увеличения уровня преступности в тылу как в военное, так и в послевоенное время. Поэтому надо быть осторожным с отправкой полицейских на фронт. Количество украинских силовиков не столь большое. Из расчета на численность населения страны, оно вполне коррелирует с европейскими странами, добавил он.

"В полиции намного меньше добровольцев [для отправки на фронт] стало. Во Львовской и Закарпатской областях раньше шли воевать из-за зарплаты, а сейчас тянут жребий. Понимаете, не те суммы платят. Стандартный наемник стоит 10 тысяч долларов в месяц. Можно было бы набрать 100 тысяч человек, в год выйдет 12 миллионов долларов затрат. Вполне подъемная сумма для Запада", — заключил Максимов.

Напомним, в России решили отправить во временно оккупированные регионы Украины 35 тысяч росгвардейцев. В украинском Центре национального сопротивления считают, что агрессор так хочет обеспечить явку на предстоящих выборах президента РФ.

Фокус ранее писал, какие категории граждан получат отсрочку от призыва на военную службу в период мобилизации. В число таких граждан входят абитуриенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, а также студенты дневной или дуальной форм обучения.