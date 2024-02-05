Украина и Польша смогут монополизировать агропромышленность ЕС: что для этого надо, — эксперт

Агропромышленность является важной отраслью экономики в ЕС, поэтому с фермерами будут договариваться. Но Европе надо подготовиться к трансформации с приходом Украины в Евросоюз, считает кандидат политических наук Алексей Буряченко.

Почти 70% всех дотаций Евросоюза приходятся на поддержку местных фермеров, поэтому вопрос акций протеста с их стороны очень серьезный. Но с учетом глобальных вызовов, которые сейчас стоят перед ЕС, с ними придут к договоренностям и объяснят, что надо прибегать к тяжелому пути трансформации. Об этом в интервью Фокусу рассказал кандидат политических наук, руководитель "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко.

В ЕС очень активно работают над чистотой фермерских продуктов, экологичностью, запрете пестицидов и так далее, отмечает эксперт. Рабочая сила тоже обходится дороже. Это делает продукты более дорогими и, конечно, дешевое сырье из других стран оставляет европейских фермеров без прибыли.

"Поляки в свое время поняли, что на агропромышленности можно хорошо заработать, поэтому стали развивать свой аграрный сектор и демпинговать в ЕС, — отмечает Буряченко, — На сегодня 50% всей сельхозпродукции в ЕС поставляется именно из Польши".

Поэтому неудивительно, отмечает эксперт, что при слове "Украина" и у польских и у других фермеров, которые ту же Польшу еще "не переварили", возникает настоящая истерика. При этом ЕС сейчас задумывается над созданием единой европейской армии, что требует много ресурсов, а потому субсидии и поддержка фермеров будет снижаться.

"ЕС приходится видоизменяться под давлением внешних факторов, таких как, например, российская агрессия против Украины, — отмечает Буряченко, — Однако европейская власть будет пытаться искать с фермерами компромисс и контролировать украинское зерно".

Так или иначе Украина окажется в ЕС, считает специалист, поэтому европейцам уже сейчас надо готовить свой фермерский сектор к приходу украинского сырья. Европа должна как можно скорее трансформировать внутренний рынок.

"Сейчас для нас и для поляков крайне важно найти точки синхронизации двух государств, что позволит монополизировать весь сельскохозяйственный рынок ЕС, — говорит эксперт. — Если поляки подумают стратегически, то поймут, что выгоднее действовать вместе в этом направлении".

Алексей Буряченко отмечает, что приход Украины в ЕС действительно сделает больно некоторым европейским фермерам, возможно даже кто-то обанкротится. Но это эволюционный вопрос, ведь некоторые европейские фермеры так же обанкротились, когда Польша присоединилась к ЕС.

"На сегодня не существует "волшебной пилюли", которая бы сделала счастливыми и фермеров и логистические компании и кого угодно, — отмечает эксперт. — В любом случае выход возможен через компромиссные решения".

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