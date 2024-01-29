Европейцы, как и украинцы, хотят "нормальности": Леонид Швец о протестах в ЕС и Третьей мировой (видео)

Европа начинает понимать все угрозы от России, поэтому активизирует собственный ВПК. Однако социум иногда не хочет замечать проблемы других стран и интересуется своими, что вполне нормально, говорит политический обозреватель.

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Различные акции протестов в ЕС местного населения на любую тематику, но не в поддержку Украины является вполне нормальным психологическим явлением общества. Каждый стремится находиться в состоянии "нормальности" и не видеть проблем у соседей, занимаясь собственными. В Украине тоже многие ведут себя так, будто бы война где-то далеко. Об этом в интервью Фокусу заявил политический обозреватель Леонид Швец.

По его мнению, в украинских городах несмотря на постоянные прилеты ракет или атаки люди продолжают пытаться жить нормальной жизнью. В целом это и есть своеобразный признак победы, потому что враг не сможет сломать украинцев, отмечает Швец.

"Наши бойцы, которые возвращаются с фронта, иногда поражаются этой "нормальностью", — акцентирует эксперт, — Но большинство из них говорит, что воюет именно для того, чтобы украинский народ жил нормально, без ощущения ужасов войны, чтобы дети могли ходить в детские сады или школы, а люди — работать".

Конечно, Европа тоже хочет такой "нормальности", отмечает политический обозреватель, но для этого уже сегодня там надо готовиться к войне. Именно об этом сейчас и пишут в европейских СМИ, что война подошла к границам ЕС, говорит Швец.

Эксперт отмечает, что военная промышленность ЕС очень активно мобилизуется понимая будущие риски. Конечно, это еще и огромный бизнес для корпораций, производящих военную продукцию. Идет много заказов не только из Украины, но и из стран ЕС, которых пугает российская угроза.

"Конечно, кроме финансовой выгоды не надо отбрасывать и проявления огромной морали со стороны стран ЕС, которые искренне приняли украинских беженцев, — говорит Швец, — Несмотря на определенные проблемы, которые есть всегда, эмпатия европейцев к украинцам просто зашкаливает".

Политический обозреватель считает, что не стоит говорить о Третьей мировой, ведь союзники Украины не воюют с остальным миром, а только с РФ. Китай, по мнению эксперта, абсолютно не поддерживает Россию, а просто заинтересован тянуть из нее выгоду: финансовую и геополитическую. Даже Иран не подключился в войну против Израиля, поэтому вряд ли "впишется" активно за Россию, отмечает Леонид Швец.

Напомним, советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина готова к переговорам с Россией о завершении войны, однако это может произойти только при определенных условиях.