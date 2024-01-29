Європейці, як і українці, хочуть "нормальності": Леонід Швець про протести в ЄС та Третю світову (відео)

Європа починає розуміти всі загрози від Росії, тому активізує власний ВПК. Проте соціум іноді не хоче помічати проблеми інших країн і цікавиться своїми, що є цілком нормальним, каже політичний оглядач.

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Різноманітні акції протестів у ЄС місцевого населення на будь-яку тематику, але не на підтримку України є цілком нормальним психологічним явищем суспільства. Кожен прагне перебувати у стані "нормальності" і не бачити проблем у сусідів, переймаючись власними. В Україні теж багато хто поводиться так, нібито війна десь далеко. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політичний оглядач Леонід Швець.

На його думку, в українських містах попри постійні прильоти ракет чи атаки люди продовжують намагатись жити нормальним життям. В цілому це і є своєрідна ознака перемоги, тому що ворог не зможе зламати українців, зазначає Швець.

"Наші бійці, які повертаються з фронту іноді вражаються цією "нормальністю", — акцентує експерт. — Але більшість з них каже, що воює саме для того, щоб український народ жив нормально, без відчуття жахів війни, щоб діти могли ходити в дитячі садки чи школи, а люди — працювати".

Звичайно, Європа теж хоче такої "нормальності", зазначає політичний оглядач, але для цього вже сьогодні там треба готуватись до війни. Саме про це зараз і пишуть у європейських ЗМІ, що війна підійшла до кордонів ЄС, каже Швець.

Експерт зазначає, що військова промисловість ЄС дуже активно мобілізується розуміючи майбутні ризики. Звичайно, це ще й величезний бізнес для корпорацій, що виробляють військову продукцію. Йде багато замовлень не тільки з України, але і з країн ЄС, яких лякає російська загроза.

"Звичайно, окрім фінансової вигоди не треба відкидати й прояви величезної моралі з боку країн ЄС, які щиро прийняли українських біженців, — каже Швець. — Недивлячись на певні негаразди, які є завжди, емпатія європейців до українців просто зашкалює".

Політичний оглядач вважає, що не варто говорити про Третю світову, адже союзники України не воюють з іншим світом, а тільки з РФ. Китай, на думку експерта, абсолютно не підтримує Росію, а просто зацікавлений тягнути з неї вигоду: фінансову та геополітичну. Навіть Іран не підключився у війну проти Ізраїля, тому чи навряд "впишеться" активно за Росію, зазначає Леонід Швець.

Нагадаємо, радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна готова до переговорів із Росією про завершення війни, однак це може відбутися лише за певних умов.