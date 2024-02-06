Льготы по налогообложению для военнослужащих: кого касаются и какие документы нужны

Военнослужащие, которые стоят на защите страны во время полномасштабного вторжения РФ, не будут платить военные сборы из своего денежного обеспечения. Такие изменения Кабмин внес в январе этого года. Фокус вместе с юристами разбирался, как это будет работать.

В январе 2024 года Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление КМУ по уплате военного сбора военнослужащими, участвующими в сдерживании вооруженной агрессии РФ. Отныне они будут иметь гарантию, что их денежное обеспечение не будет облагаться налогом.

Кого касается

В июле 2022 года Налоговый кодекс Украины был дополнен нормой, которая на период действия военного положения гарантирует военнослужащим, принимающим непосредственное участие в сдерживании вооруженной агрессии РФ, что их денежное обеспечение не будет облагаться военным сбором. Чтобы воспользоваться данной льготой, определенные категории военнослужащих должны подтвердить свой статус.

Однако с момента принятия изменений военнослужащие не могли воспользоваться такой льготой, поскольку Кабинетом Министров Украины не был утвержден порядок подтверждения статуса. Ведь постановление КМУ от 30 декабря 2015 г. № 1161 упоминало только АТО и ООС и не содержало изменений относительно участия в противодействии российской агрессии вне территории Донецкой и Луганской областей.

"16 января 2024 года Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление. Отныне льготы по налогообложению военным сбором предоставляются лицам, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях и в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии РФ, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной российской федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора", — разъясняет Фокусу юрист ОО "Юридическая сотня" Ольга Марко.

При соблюдении вышеуказанных условий льгота предоставляется:

лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейским;

лицам рядового и начальствующего состава территориальных (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлекаемых Главнокомандующим Вооруженных Сил в состав оперативно-стратегической группировки соответствующей группы войск;

военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта.

Какие документы нужны

Документами для применения льготы по налогообложению военным сбором являются:

выписки из приказов (копий приказов) командиров (начальников) о выплате дополнительного вознаграждения;

в случае лишения выплаты дополнительного вознаграждения — выписки из приказов (копий приказов) командиров о лишении дополнительного вознаграждения, где указан период непосредственного участия в мероприятиях, за которые лицо лишается дополнительного вознаграждения.

Указанные копии приказов подаются командирами воинских частей в бухгалтерскую службу для расчетов.

По словам Марко, изменения, внесенные Кабмином в январе 2024 года, применяются с 01 июня 2023 года. Это означает, что нормы касаются лиц, которые подпадают под установленные критерии с 1 июня прошлого года, а не с момента принятия постановления.

Фокус писал 6 февраля, что депутаты Верховной Рады проголосовали за продление действия военного положения в Украине на 90 дней . Соответствующее решение поддержали 335 народных избранников. Правовой режим будет действовать до 13 мая 2024 года.

Также Фокус рассказывал, что некоторые нормы нового законопроекта о мобилизации вызвали у депутатов вопросы. Среди самых дискуссионных норм — эти, касающиеся электронного кабинета и снятия отсрочки для опекунов лиц с III группой инвалидности.