ТЦК действовали по старым шаблонам, а удаление "Дії" не поможет избежать мобилизации, — Гладких

У каждого украинца есть идентификационный номер, в котором зашифрован даже его пол. Сейчас военкоматы быстро модернизируются и базы данных военнообязанных совершенствуются, говорит аналитик.

Проблемы с мобилизацией в Украине возникли не по какой-то одной конкретной причине, а из-за ряда системных проблем или их комбинации в этом механизме. Обычная замена руководителей ТЦК не может решить вопрос удачной мобилизации. Об этом в интервью Фокусу заявил эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

По впечатлению аналитика, на протяжении существования современного украинского государства никто не мог подумать, что когда-то ТЦК вообще понадобятся, поэтому базы были в упадке, а компьютерное обеспечение оставалось на уровне 90-х годов. Многие люди, даже те, кто закончил военную кафедру, не считали нужным вообще получать военный билет, тем более, что и бланки не всегда были в наличии.

"А теперь представьте, что эта деградировавшая система военкоматов столкнулась с необходимостью всеобщей мобилизации, — говорит Гладких, — Даже оккупанты, которые готовились к войне, не справились с этой задачей полноценно".

Но сегодня уже есть большой шаг в совершенствовании систем учета военнообязанных и те, кто думает, что не устанавливая "Дію" сможет избежать мобилизации или учета, очень ошибается, замечает аналитик. У всех есть налоговый номер, тот же идентификационный код, в котором, кстати, даже зашифрован пол человека.

""Дія" — это просто агрегатор баз данных для комфорта граждан, — отмечает эксперт. — Все данные уже есть в базах, поэтому мы скоро увидим, что система воинского учета заработает более эффективно".

По мнению Гладких, многие люди ошибаются, когда упрекают государство в отсутствии или ущемлении прав и свобод, потому что именно государство является гарантом существования подобных прав. Вне государства у человека вообще нет прав, отмечает он. Права и свободы чаще всего ущемляются другими членами социума и именно государство регулирует ситуацию, защищая одних от других.

"Ненависть к государству является отрыжкой советского прошлого, отрыжкой марксистского понимания государства, — акцентирует эксперт. — Надо понимать, что государство является регулятором социальных конфликтов тех субъектов, которые и образуют это государство. Именно государство и устанавливает социальную справедливость".

Валентин Гладких уверен, что исключительно мораль или библейский подход не могут обеспечить функционирование сложных социальных систем. На практике в большом социуме это просто не работает и именно поэтому люди перешли от морали к законам.

Полное интервью с Валентином Гладких вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что повестку должны вручать лично и под подпись военнообязанного гражданина. Кроме этого, документ должен содержать штамп и подпись руководителя ТЦК и СП.