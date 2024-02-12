ТЦК угрожают мэрам городов от имени Зеленского, — политолог о мобилизации в ВСУ (видео)

Зеленский настаивает на более активном внедрении системы рекрутинга и недопустимости "бусиков". Представители ТЦК пытаются переложить свои обязанности на местные власти, которые не имеют полномочий мобилизовать людей, говорит кандидат политических наук Алексей Буряченко.

Некоторые представители ТЦК в регионах требуют мэров небольших городов активизировать мобилизацию угрожая уголовными делами. Делается акцент на личном контроле мобилизационных мероприятий даже со стороны самого Зеленского, чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений. Такой информацией от своих инсайдеров в интервью Фокусу поделился кандидат политических наук, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

Такие угрозы можно считать не только незаконным, но и очень вредным для самой идеи мобилизации, отмечает эксперт. Ведь вряд ли многие люди могут понять, что мобилизация не зависит от президента, а идет по вертикали ВСУ и Минобороны Украины.

"Зеленский в своих заявлениях наоборот постоянно настаивает о недопустимости никаких так называемых "бусиков", — акцентирует Буряченко, — Президент делает упор именно на нормальных процедурах и рекрутинге, а об этом почему-то забывают сказать на местах".

Мало того, говорит эксперт, ни один из органов местного самоуправления не имеет никаких полномочий по доставке потенциально мобилизованных в ТЦК. Даже полиция не может просто так доставить человека в ТЦК, если этот человек не уклонист.

Конечно, в законе предусмотрена необходимость верифицировать данные и передавать их в ТЦК. Мэр даже может выписать повестку, но не имеет полномочий тянуть человека в военкомат, говорит специалист.

"Поэтому когда сейчас ТЦК, которые, по моему мнению, провалили мобилизационные мероприятия, пытаются переложить свои проблемы на местные власти, то это точно не то что нужно делать, — отмечает Буряченко, — Именно поэтому мы имеем очень много вопросов по мобилизации, которые срочно приходится решать".

По словам эксперта, ВСУ требует понятной и четкой стратегии на 2024 год, ведь он может стать определяющим в противостоянии российской агрессии. Надо снизить негативный фон в обществе, который появился из-за грубых действий ТЦК и регресса в контрнаступлении.

"Здесь вопрос не в фамилиях. Залужный — молодец и я снимаю перед ним шляпу, — говорит Буряченко, — В свою очередь сейчас команде Сырского не позавидуешь, ведь они взяли на себя огромную ответственность и первое время их будут сравнивать именно с Залужным".