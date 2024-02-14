У РФ еще много танков и людей: почему надо готовиться к возможному отступлению из Авдеевки, — эксперт (видео)

Без быстрого принятия закона о мобилизации Украина может находиться только в обороне. Для выхода на границы 1991 года нужно формировать новые ударные группы, считает полковник запаса Иван Якубец.

Россия имеет на консервации примерно 6 тысяч танков и другой бронетехники, что соответствует количеству, которое ВСУ уничтожили за весь период широкомасштабного вторжения. Кроме того, ВПК агрессора способен ежемесячно выпускать 100 новых танков ежемесячно. Об этом в интервью Фокусу рассказал полковник запаса и бывший командующий аэромобильных войск Украины Иван Якубец.

По его словам, у оккупантов не будет дефицита в бронетехнике, а также в личном составе. По данным ГУР ежемесячно в армию РФ поставляется около 20 тысяч мобилизованных, уже подготовленных солдат.

"Доказательством этого являются активные наступательные действия сразу на пяти направлениях в Украине: Купянском, Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском, — говорит военный, — Также у врага значительно больше снарядов, чем было у ВСУ летом".

Полковник запаса отмечает, что враг еще не использовал свой потенциальный запас для наступления и до середины марта будет продолжать активно наступать. В свою очередь Украине надо продержаться, пока окончательно не решатся вопросы с очередными поставками оружия и финансовой помощи от США и Европы, а также еще больше активизируется украинский ВПК. В лучшем случае военная помощь поступит в Украину в апреле.

"А еще главной проблемой преступное затягивание депутатами принятия мобилизационного закона, — акцентирует Якубец, — Уже сейчас нужно готовить и комплектовать войско, которое будет готово в апреле отправиться на фронт, а сам закон как раз начнет действовать только в апреле".

Военный эксперт положительно оценивает решение перейти к активной обороне со стороны ВСУ с нанесением тактических ударов по тылам врага. Надо всем остыть и быть готовыми к отступлению из Авдеевки, ведь такой вариант достаточно вероятен, считает полковник запаса.

"Авдеевку можно удержать в случае, если перерезать хотя бы одну "клешню" врага, который сейчас надвигается по бокам, отмечает военный, — Для этого нужен контрудар, однако есть ли для него возможность или целесообразность пока не понятно".

Главное, по мнению Якубца, не получить второй Мариуполь, чтобы наши бойцы не попали в окружение. Командирам надо честно и вовремя докладывать о ситуации под Авдеевкой, ведь президент настаивает на ее удержании, но есть предел, до которого целесообразно удержание этого направления.

Надо понять, отмечает военный, что активной обороной до границ 91 года дойти невозможно, для этого надо двигаться вперед с помощью ударных группировок. А эти группировки требуют большого количества мобилизованных и военного оснащения.

"Для этого нужно, чтобы ВР как можно быстрее приняла закон о мобилизации, — отмечает Иван Якубец, — Главком в свою очередь должен провести ревизию всех ВСУ и определиться с возможностями и если армия Украины насчитывает сейчас практически миллион человек, то надо разобраться, как задействованы эти военные".

Напомним, после выдачи повестки человек должен явиться в ТЦК и СП. Однако цель визита может отличаться в зависимости от типа документа.

13 февраля заместитель председателя фракции "Слуга народа", народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина рассказала, что на заседании образовательного комитета был принят перечень поправок к новому законопроекту о мобилизации.