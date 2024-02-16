"Что у них есть кроме мифического Рюрика?", — Валентин Гладких о возможности переговоров с Россией

Подход РФ к переговорам вполне понятен: хотят выставить Украину воинственной, а сами планируют уничтожить украинскую государственность. Россию не удовлетворит только часть оккупированных территорий, считает политолог.

Все заявления российской дипломатии о готовности к мирным переговорам с Украиной на условиях РФ имеют целью лишь выставить себя миролюбивыми, а Киев желающим продолжения кровопролития. Заявления МИД РФ следует рассматривать лишь как кощунство и провокацию. Об этом Фокусу рассказал Валентин Гладких, кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина".

По его словам Украине надо "отзеркалить" такие заявления и сказать, что Киев тоже готов к переговорам, но на своих условиях. Например, говорит аналитик, Киев может предложить Москве обсудить статус Кубани или денуклеаризацию РФ.

"Кто бы там что ни заявлял, но все равно будет стоять вопрос восстановления территории Украины в международно признанных границах, — акцентирует Гладких, — Чем вообще могут россияне аргументировать свои претензии на территории Украины кроме мифического князя Рюрика, Большим взрывом или инфляционной стадией расширения вселенной?".

По мнению аналитика, РФ почему-то не учитывает необходимость того, что страна-агрессор должна понести наказание и в виде репараций и путем преследования российских военных преступников, чьи зверства хорошо зафиксированы украинской стороной в Буче, Гостомеле и других городах. Эти преступления против человечности со стороны российских военных зафиксированы и международными криминалистами.

"Неужели мы должны забыть изнасилованных и замученных украинцев и идти на переговоры с оккупантами?", — спрашивает Гладких, — А десятки тысяч погибших мирных украинцев это что? Это "гумус истории" и о них можно забыть?".

А что должно быть с евроинтеграцией Украины и с гарантиями ее безопасности, задается вопросом эксперт. Неужели Киев должен отказаться от этого, как и от НАТО? И что дальше будет с Путиным: неужели он и РФ вернутся в цивилизованный мир и с них снимут санкции?

"Поэтому все эти разговоры о переговорах со стороны Москвы являются чисто иллюзорными, — говорит Гладких, — Что они нам могут предложить? Ликвидацию украинской государственности? Или кто-то действительно верит, что оккупанты удовлетворятся частью территорий Украины взамен на вхождение других территорий в состав ЕС и НАТО?".

Полное интервью с Валентином Гладких вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее сообщалось, что заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности к мирному соглашению ничего не стоит, предупреждает аналитик Алексей Копытько. Все это мы уже могли наблюдать на примере пресловутого Минска-2.