Россия тянет Украину к мирным переговорам: эксперты объясняют, в чем здесь ловушка (видео)

Оборонная стратегия Украины сейчас трансформируется именно для того, чтобы иметь преимущество на поле боя в 2024 году. Тогда именно с преимуществом возможно уже думать о переговорах, считают политологи.

Все обвинения РФ в сторону Украины, что Киев не готов для переговоров является чисто Кремлевским нарративом. На самом деле Россия хочет подморозить войну, ведь полноценно не может контролировать ни одну из оккупированных областей Украины, которые РФ внесла как свои территории в российскую Конституцию. Об этом в интервью Фокусу завили глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко и кандидат политических наук, руководитель Ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

Именно поэтому, по мнению Чаленко, в случае переговоров с РФ все завершится ситуативной паузой до момента, пока армия РФ накопит силы для продолжения войны. Если Украина согласится на подобные переговоры, то ей надо заходить с позиции дипломатической силы и с точки зрения ситуации на поле боя.

"Могу дать прогноз, что до апреля 2024 года из Штатов мы получим положительную новость о согласовании пакета военной поддержки, — отмечает Чаленко, — Поэтому мы должны зайти с позиции силы, а не с позиции капитулянтов, как этого хочет Россия".

Алексей Буряченко считает, что конфигурация выгодного для Украины мира еще не сложилась. В свою очередь оккупанты через все СМИ и даже украинских "экспертов" пытаются продвигать свой нарратив на переговоры, чтобы удержать захваченные территории.

"Если вы видите на телеэкранах или в интернете так называемых лидеров мнений, которые намекают на необходимость срочных переговоров, то надо задуматься, на чью мельницу они льют воду, — акцентирует Буряченко, — Я видел в медийном пространстве не менее пяти экспертов, чье мнение синхронизировано с нарративами Кремля на эту тему".

Алексей Буряченко отмечает, что оборонная стратегия Украины сейчас трансформируется именно для того, чтобы иметь преимущество на поле боя в 2024 году и уже с преимуществом, возможно, уже думать о переговорах. Например, сейчас делается акцент на фортификационных сооружениях, на увеличении ВПК в четыре раза вместе со странами ЕС и переход на технологическую войну, что позволит значительно уменьшить количество казней в рядах ВСУ.

В свою очередь Игорь Чаленко отмечает опасную тенденцию, когда Китай и даже некоторые представители ЕС пытаются отделить вопрос освобождения Донбасса от Крыма. По его мнению, таким образом хотят "затереть" ответственность России, как инициатора агрессии, а свалить все на вопрос Минских соглашений.

По мнению Алексея Буряченко, Китай не будет делать резких движений, а будет выступать "за все хорошее против всего плохого" и продолжать получать дешевые энергоносители из РФ. Китаю выгодно, чтобы Россия была слабой и их феодальные отношения, то есть зависимость от Пекина Москвы, оставалась.

Ранее сообщалось, что заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности к мирному соглашению ничего не стоит, предупреждает аналитик Алексей Копытько. Все это мы уже могли наблюдать на примере пресловутого Минска-2.