Кто заработает на смерти Навального и почему надо напрячься Стрелкову-Гиркину, — Рейтерович (видео)

У оппозиции в РФ есть два варианта бороться с Путиным: собирать деньги на ВСУ или вступать в добровольческие батальоны, воюющие за ВСУ. Большинство россиян интересуются только своими собственными вопросами, отмечает политолог Игорь Рейтерович.

Неожиданная смерть Алексея Навального не приведет ни к каким массовым протестам в России. Его бывшие коллеги и сторонники, которые перебрались за границу, будут пытаться максимально монетизировать смерть политика. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игорь Рейтерович.

По его мнению, западные СМИ значительно превышают значение Навального для россиян, для которых он на самом деле не был лидером оппозиции. Навальный не был для жителей РФ тем человеком, ради которого надо бросаться на дубинки росгвардейцев, говорит Рейтерович.

"А еще одной из главных причин является то, что россиянам в своем большинстве просто наплевать на все, кроме своей жалкой жизни, — отмечает политолог, — Если проблема не касается их персональной жизни, социальных выплат или цен, то они ни на какие митинги не пойдут".

Российский социум не вышел на улицы даже после волны мобилизации в РФ осенью 2023 года, говорит эксперт. Ужасные скандалы по обеспечению мобилизованных ржавыми автоматами или дырявым заряжанием не заставили их родных выйти на митинги. Что уж тогда говорить о человеке, который объявлен властями "иноагентом и экстремистом".

По мнению Игоря Рейтеровича, у российской оппозиции сейчас осталось только два пути, которым она может бороться с путинизмом, является постоянный сбор средств на ВСУ или вступление в российские подразделения РДК, или "Свобода России", воюющих на стороне Украины. Все другие миролюбивые пути просто дискредитируют идею борьбы с кремлевской властью.

"Коллеги Навального по оппозиции будут ожидать, что Запад им построит "прекрасную Россию будущего", но этого не будет, ведь за демократию борются собственными руками, — акцентирует политолог. — Кроме того, многие из коллег Навального даже попытаются максимально монетизировать его смерть".

Все сведется к очень пиарным вещам, но реальных последствий для России со стороны запада смерть Навального не приведет, считает Рейтерович. Кроме того, впоследствии власти РФ покажут, что это убийство должно стать для всех окончательным фактом, что режим в России полностью перешел от автократии к диктатуре и терять режиму нечего.

"А еще сейчас в умеренных либеральных СМИ есть информация, что Навального хотели обменять на какого-то убийцу из ФСБ и обмен должен был быть в форматы 2 на 3, — отмечает Рейтерович, — Но Путин решил сравнять счет и доказать, что готов для обменов, но на своих условиях".

И хотя это только очередная конспирологическая теория, но зная помешательство Путина на символизме она имеет право на жизнь, говорит политолог. А что в своих последних расследованиях Навальный с командой перешли на личности Путина и его близких, а такие вещи Путин не прощает, поэтому варианта как с Ходорковским, которого выпустили через 10 лет из тюрьмы, не произошло.

"Такого перехода на личности Путин не простил даже Пригожину, — отмечает Рейтерович, — Поэтому сегодня очень должен напрячься такой человек, как Стрелков-Гиркин".

Напомним, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее сообщала, что в морге Салехарда тела политика нет. Точнее, когда туда приехали адвокат и мать Навального, морг оказался закрытым. В то же время в колонии заверили, что морг работает, а тело оппозиционера находится там.